Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y es el thriller del año

La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel.

(Foto: Gentileza Netflix).

El giro que llevará a Daniel Sánchez Arévalo al thriller

La película se trata del primer thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. En sus propias palabras: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team".

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

Uno de los grandes atractivos de Colisión será su reparto. La película estará protagonizada por seis intérpretes que cuentan con una amplia trayectoria tanto en cine como en televisión.

(Foto: Gentileza Netflix).

Luis Zahera encabezará el elenco junto a Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar. Varios de ellos han trabajado en producciones españolas de gran repercusión y cuentan con reconocimientos dentro de la industria.

Costa fue protagonista de Cinco lobitos y Un amor. Elejalde participó en películas como Ocho apellidos vascos y Mientras dure la guerra. Zahera formó parte de As bestas y Animal, mientras que Tamar Novas apareció en Mar adentro y más recientemente en Clanes.

Álvaro Cervantes, por su parte, participó en Sorda y Loco por ella. Lluís Homar cuenta con trabajos como La mala educación y Los abrazos rotos. La combinación de estos seis intérpretes será una de las piezas centrales de la película.

(Foto: Gentileza Netflix).

Cuándo se estrena Colisión en Netflix

Netflix estrenará Colisión el próximo 30 de octubre. La película llegará a la plataforma como una de sus nuevas propuestas de ficción española y marcará el debut de Daniel Sánchez Arévalo dentro del thriller.

El tráiler oficial ya dejó planteadas las principales preguntas de la historia, pero todavía quedarán por descubrir las verdaderas motivaciones de los personajes y las consecuencias que tendrá el robo.

El resultado se conocerá el 30 de octubre, cuando Colisión llegue finalmente al catálogo de Netflix.

Tráiler oficial de Colisión en Netflix