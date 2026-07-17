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SUAF de ANSES: confirman nuevas escalas para trabajadores independientes

El Ejecutivo definió los montos del salario familiar por hijo destinados a los trabajadores independientes. El Gobierno aplicará la suba por movilidad del 1,9% sobre los rangos del sistema SUAF.

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SUAF de ANSES: confirman nuevas escalas para trabajadores independientes

SUAF de ANSES: confirman nuevas escalas para trabajadores independientes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos valores para las asignaciones familiares englobadas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), alcanzando a los pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado y el Monotributo Social. Tras procesarse el último indicador de inflación emitido por el INDEC, el Gobierno aplicará una actualización del 1,9%.

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El esquema técnico estatal procesará los pagos de agosto de 2026 cruzando las categorías de facturación vigentes de la AFIP. El aumento de las asignaciones familiares convalidado por la gestión de Javier Milei busca sostener el poder de compra de los cuentapropistas, reconfigurando los topes máximos de ingresos colectivos e individuales que rigen para conservar el derecho al beneficio.

¿Cuánto se cobra por el SUAF en las categorías del monotributo?

SUAF de ANSES: confirman nuevas escalas para trabajadores independientes

SUAF de ANSES: confirman nuevas escalas para trabajadores independientes

El monto base por hijo para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para el Monotributo Social quedará fijado por el Estado en $75.438,60 brutos el mes que viene. Este valor se transferirá directamente a las cajas de ahorro de la seguridad social declaradas por los titulares de las asignaciones familiares en el sistema bancario habitual.

A medida que se eleva el escalón impositivo del pequeño contribuyente (categorías D en adelante), el importe determinado por el organismo disminuye de forma proporcional de acuerdo con las tablas de movilidad vigentes. Las familias que residen en provincias encuadradas como zonas desfavorables contarán con coeficientes de liquidación diferenciales que incrementan el cobro final neto por menor a cargo.

¿Cuáles son los topes de ingresos vigentes para cobrar el salario familiar por hijo?

El Estado nacional impone límites estrictos de facturación mensual e ingresos brutos para que los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes registrados conserven el cobro de las asignaciones. Si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el techo individual pautado por decreto del Ejecutivo, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.

Para los inscriptos en el régimen simplificado de la AFIP, rige una incompatibilidad absoluta para percibir las asignaciones a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos pequeños comerciantes que excedan los techos de facturación bruta anualizados quedan excluidos del cobro del SUAF de ANSES, debiendo tramitar la baja de los conceptos familiares para evitar deudas o retenciones impositivas en el sistema.

¿Qué controles realiza el Gobierno sobre las asignaciones del sistema SUAF?

El organismo previsional ejecuta cruces de datos mensuales automáticos para verificar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los límites individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones ante el fisco nacional están al día y los vínculos filiales validados por el Estado, el reajuste del 1,9% en el salario familiar se liquidará de oficio.

Las asignaciones familiares bajo esta modalidad comercial son incompatibles con el cobro simultáneo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los aportantes independientes pueden revisar su categoría prestacional ingresando al portal oficial con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, evitando gestiones presenciales necesarias en las delegaciones de atención.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF para monotributistas en agosto de 2026

El cronograma de transferencias bancarias se desplegará de forma paralela con el calendario general de las asignaciones sociales:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • SUAF y ANSES: Confirman nuevas escalas para trabajadores independientes con suba por movilidad del 1,9%.
  • Monotributistas: El monto base por hijo será de $75.438,60 para las categorías más bajas en agosto de 2026.
  • Fechas de cobro: El cronograma de pagos se publicará junto al calendario general de asignaciones sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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