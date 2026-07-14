SUAF de ANSES: el límite de ingresos que puede hacerte perder la asignación en julio

Tope máximo de ingreso individual: $3.034.844 brutos mensuales.

brutos mensuales. Tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $6.069.688 brutos mensuales.

El límite individual es excluyente. Esto significa que si cualquiera de los integrantes del grupo familiar cobra más de $3.034.844, la familia deja de percibir las asignaciones familiares, aunque la suma de los ingresos no supere el tope del grupo.

Para calcular el IGF, ANSES considera:

Remuneraciones brutas.

Jubilaciones y pensiones.

Prestación por Desempleo.

Ingresos de monotributistas y trabajadores autónomos.

Otras prestaciones previsionales y sociales.

En cambio, no se computan las horas extras, el aguinaldo ni el adicional por zona desfavorable.

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Cuánto paga ANSES por hijo según el ingreso familiar

El monto de la Asignación Familiar por Hijo varía de acuerdo con el ingreso del grupo familiar.

Ingreso del grupo familiarAsignación por hijoHasta $1.146.199$74.033De $1.146.199,01 a $1.681.012$49.940De $1.681.012,01 a $1.940.783$30.206De $1.940.783,01 a $6.069.688$15.586

Cuanto menor es el ingreso familiar, mayor es el monto que paga ANSES. A medida que aumentan los ingresos del hogar, el beneficio disminuye.

Asignación por hijo con discapacidad

Para la asignación por hijo con discapacidad, los importes son superiores y también dependen de la escala de ingresos:

Primer rango: $241.041.

$241.041. Segundo rango: $170.522.

$170.522. Tercer rango: $107.621.

¿Qué pasa si uno de los padres supera el tope individual?

Aunque el ingreso total del grupo familiar sea inferior a $6.069.688, si uno de los padres cobra más de $3.034.844 brutos por mes, ANSES suspende automáticamente el pago de las asignaciones familiares para todo el grupo.

La exclusión no depende del sueldo del otro integrante ni de la cantidad de hijos. Por eso, muchos trabajadores dejan de cobrar el SUAF luego de recibir un aumento salarial que supera el límite individual.

Ante cualquier cambio laboral o salarial, ANSES recomienda revisar los datos registrados en Mi ANSES y verificar que la información de ingresos sea correcta para evitar inconvenientes en la liquidación de las asignaciones.