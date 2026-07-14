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SUAF de ANSES: el límite de ingresos que puede hacerte perder la asignación en julio

ANSES actualizó los límites de ingresos para acceder al SUAF en julio de 2026. Conocé cuáles son los nuevos topes, cuánto podés cobrar y qué pasa si uno de los padres supera el máximo permitido.

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SUAF de ANSES: el límite de ingresos que puede hacerte perder la asignación en julio

SUAF de ANSES: el límite de ingresos que puede hacerte perder la asignación en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó desde julio de 2026 los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Además de los nuevos montos de las prestaciones, el organismo modificó los topes de ingresos individuales y del grupo familiar, dos requisitos fundamentales para mantener el beneficio.

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El punto más importante es que no alcanza con que los ingresos del hogar estén por debajo del máximo permitido. Si uno de los integrantes supera el tope individual establecido por ANSES, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del cobro del SUAF, aunque el ingreso total de la familia no supere el límite general.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 187/2026, que aplicó un incremento del 2,15% tanto a las asignaciones familiares como a las escalas de ingresos utilizadas para determinar el acceso al beneficio.

¿Cuál es el tope de ingresos para cobrar SUAF en julio de 2026?

Desde julio, ANSES fijó los siguientes límites:

  • Tope máximo de ingreso individual: $3.034.844 brutos mensuales.
  • Tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $6.069.688 brutos mensuales.

El límite individual es excluyente. Esto significa que si cualquiera de los integrantes del grupo familiar cobra más de $3.034.844, la familia deja de percibir las asignaciones familiares, aunque la suma de los ingresos no supere el tope del grupo.

Para calcular el IGF, ANSES considera:

  • Remuneraciones brutas.
  • Jubilaciones y pensiones.
  • Prestación por Desempleo.
  • Ingresos de monotributistas y trabajadores autónomos.
  • Otras prestaciones previsionales y sociales.

En cambio, no se computan las horas extras, el aguinaldo ni el adicional por zona desfavorable.

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Cuánto paga ANSES por hijo según el ingreso familiar

El monto de la Asignación Familiar por Hijo varía de acuerdo con el ingreso del grupo familiar.

Ingreso del grupo familiarAsignación por hijoHasta $1.146.199$74.033De $1.146.199,01 a $1.681.012$49.940De $1.681.012,01 a $1.940.783$30.206De $1.940.783,01 a $6.069.688$15.586

Cuanto menor es el ingreso familiar, mayor es el monto que paga ANSES. A medida que aumentan los ingresos del hogar, el beneficio disminuye.

Asignación por hijo con discapacidad

Para la asignación por hijo con discapacidad, los importes son superiores y también dependen de la escala de ingresos:

  • Primer rango: $241.041.
  • Segundo rango: $170.522.
  • Tercer rango: $107.621.

¿Qué pasa si uno de los padres supera el tope individual?

Aunque el ingreso total del grupo familiar sea inferior a $6.069.688, si uno de los padres cobra más de $3.034.844 brutos por mes, ANSES suspende automáticamente el pago de las asignaciones familiares para todo el grupo.

La exclusión no depende del sueldo del otro integrante ni de la cantidad de hijos. Por eso, muchos trabajadores dejan de cobrar el SUAF luego de recibir un aumento salarial que supera el límite individual.

Ante cualquier cambio laboral o salarial, ANSES recomienda revisar los datos registrados en Mi ANSES y verificar que la información de ingresos sea correcta para evitar inconvenientes en la liquidación de las asignaciones.

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