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¡Madonna se subió a la Scaloneta! El inesperado video de la reina del pop que hizo estallar las redes

La cantante compartió en sus historias de Instagram un video creado con IA por un artista argentino que muestra a Messi, Scaloni y el plantel de la Selección bailando al ritmo de su nueva canción. El posteo se volvió viral.

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¡Madonna se subió a la Scaloneta! El inesperado gesto de la reina del pop que hizo estallar las redes

¡Madonna se subió a la Scaloneta! El inesperado gesto de la reina del pop que hizo estallar las redes

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Esta vez, la sorpresa llegó desde el mundo de la música. Madonna, una de las artistas más influyentes de las últimas décadas, compartió en sus historias de Instagram un video protagonizado por Lionel Messi, Lionel Scaloni y otros referentes de la Albiceleste, creado con inteligencia artificial por un artista argentino.

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El gesto de la "Reina del Pop", que acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram, provocó una verdadera revolución en las redes sociales y terminó convirtiendo al video en uno de los contenidos más comentados en la previa de la definición del Mundial.

El video que conquistó a Madonna

La producción recrea el videoclip de "Danceteria", uno de los sencillos de su nuevo álbum, pero con una particularidad: todos los protagonistas fueron reemplazados por integrantes de la Selección argentina mediante inteligencia artificial.

En la pieza aparecen Lionel Messi, Lionel Scaloni, Claudio "Chiqui" Tapia, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, entre otros.

Alexis Mac Callister (Foto: captura video)

Alexis Mac Callister (Foto: captura video)

Con una estética deliberadamente exagerada y humorística, los futbolistas bailan sincronizados en una discoteca inspirada en el videoclip original de Madonna, en una producción que combina fútbol, cultura pop e inteligencia artificial.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue un beso ficticio creado con IA entre Enzo Fernández y Julián Álvarez, además de varias escenas donde los jugadores aparecen bailando con ropa de cuero, recreando la estética del video original.

El contenido fue compartido por Madonna pocas horas después del triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, que selló el pase del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

Dibu Mart&iacute;nez. (Foto: captura de video)

Dibu Martínez. (Foto: captura de video)

El creador detrás del fenómeno viral

El video fue realizado por Tutanka, un artista argentino que mantiene el anonimato y publica sus trabajos desde hace años en la cuenta @nosoytutanka.

Desde 2016 desarrolla obras digitales que mezclan inteligencia artificial, política, deporte, actualidad y cultura pop, además de realizar intervenciones urbanas en distintos puntos de Buenos Aires.

Juli&aacute;n &Aacute;lvarez. (Foto: captura de video)

Julián Álvarez. (Foto: captura de video)

Entre sus creaciones más conocidas figura la imagen de Mirtha Legrand caracterizada como una faraona egipcia, convertida ya en un ícono del arte callejero porteño.

Tras descubrir que Madonna había compartido su trabajo, el artista publicó una captura de pantalla del reposteo y escribió una frase que resumió su sorpresa: "No la vi venir".

Luego acompañó la publicación con un recordado video de María Becerra diciendo: "No me tenía ni fe".

Más de un millón de reproducciones

El impacto fue inmediato. El video ya superó el millón de reproducciones, acumula decenas de miles de "Me gusta" y miles de comentarios y compartidos en distintas plataformas.

La repercusión internacional también coincidió con un dato que alimentó aún más la conversación en redes: Madonna será una de las artistas que participará en el espectáculo del entretiempo de la final del Mundial 2026, junto con figuras como Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay (a través del PS22 Chorus).

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