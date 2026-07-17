¡Madonna se subió a la Scaloneta! El inesperado video de la reina del pop que hizo estallar las redes

Alexis Mac Callister (Foto: captura video)

Con una estética deliberadamente exagerada y humorística, los futbolistas bailan sincronizados en una discoteca inspirada en el videoclip original de Madonna, en una producción que combina fútbol, cultura pop e inteligencia artificial.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue un beso ficticio creado con IA entre Enzo Fernández y Julián Álvarez, además de varias escenas donde los jugadores aparecen bailando con ropa de cuero, recreando la estética del video original.

El contenido fue compartido por Madonna pocas horas después del triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, que selló el pase del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

Dibu Martínez. (Foto: captura de video)

El creador detrás del fenómeno viral

El video fue realizado por Tutanka, un artista argentino que mantiene el anonimato y publica sus trabajos desde hace años en la cuenta @nosoytutanka.

Desde 2016 desarrolla obras digitales que mezclan inteligencia artificial, política, deporte, actualidad y cultura pop, además de realizar intervenciones urbanas en distintos puntos de Buenos Aires.

Julián Álvarez. (Foto: captura de video)

Entre sus creaciones más conocidas figura la imagen de Mirtha Legrand caracterizada como una faraona egipcia, convertida ya en un ícono del arte callejero porteño.

Tras descubrir que Madonna había compartido su trabajo, el artista publicó una captura de pantalla del reposteo y escribió una frase que resumió su sorpresa: "No la vi venir".

Luego acompañó la publicación con un recordado video de María Becerra diciendo: "No me tenía ni fe".

Más de un millón de reproducciones

El impacto fue inmediato. El video ya superó el millón de reproducciones, acumula decenas de miles de "Me gusta" y miles de comentarios y compartidos en distintas plataformas.

La repercusión internacional también coincidió con un dato que alimentó aún más la conversación en redes: Madonna será una de las artistas que participará en el espectáculo del entretiempo de la final del Mundial 2026, junto con figuras como Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay (a través del PS22 Chorus).