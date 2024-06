Benjamín Vicuña habló por primera vez de su nuevo romance: "Espero que funcione"

Sin embargo, las cámaras del programa fueron en busca del actor, quien habló por primera vez acerca de esta incipiente historia de amor y se mostró muy contento con su nuevo presente sentimental.

Benjamín Vicuña nueva novia

“Estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto porque es muy reciente. Espero que funcione porque es una mujer espectacular”, expresó.

Luego contó cómo se conocieron, y aunque las versiones indicaban que eran compañeros de gimnasio, Vicuña aseguró: “Nos conocemos por amigos en común, nos conocemos de la vida”.

Por último contó cómo se siente Ana con respecto a la exposición y reflexionó: “La gente que no tiene nada que ver con esto le cuesta muchísimo porque es algo que genera mucha impresión, pero tiene la buena onda y es algo que está recién empezando. Ojalá no me pinchen el globo y me banquen”.

Se conoció la primera foto de Anita, la nueva novia de Benjamín Vicuña

Tras separarse de Eli Sulichin en 2022 y estar un tiempo solo, Benjamín Vicuña está otra vez apostando al amor. En el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, contaron detalles de quién es su nueva novia.

Se trata de Anita, una mujer de 40 años que tiene dos hijos, está separada hace unos meses, y con quien el actor chileno entrena en el mismo gimnasio, donde van juntos de la mano y también se retiran casi al mismo tiempo, preservando que no los vean juntos.

“Hace siete meses ella estaba casada con dos hijos, se estaba separando y después lo conoció (a Vicuña)”, comentó el panelista Matías Vázquez.

A lo que Rodrigo Lussich luego aportó: “Esta historia empezó en un gimnasio, sabemos que él está súper feliz, cuando le hicimos la nota por Felicidades ya estaban juntos, se llama Anita”.

“Tiene 40 años, tiene dos hijos, está separada del papá de sus hijos, ella prácticamente está instalada en la casa de Vicuña, los que pasan por ahí ven su camioneta afuera siempre”, agregó el conductor sobre quién es el nuevo amor del galán.

Luego, se mostró al aire después del misterio la primera foto de Anita, la nueva novia de Benjamín Vicuña.