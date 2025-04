La reacción de Elba Marcovecchio al enterarse cuál era el secreto que tenía Wanda Nara sobre ella

En tanto, la abogada se mostró firme y respondió en vivo a dicha información desmintiendo las acusaciones que la señalan de perjudicar a la ex de Jorge Lanata.

“Vamos por partes. Que lo cuente. De todas maneras, nosotros vivimos muchas cosas el año pasado, y estamos logrando una paz familiar que me cuesta creer que alguien haga eso. Pienso más que Wanda lo está inventando a que alguien de la familia la haya llamado, no estamos en esa", sostuvo.

Elba Marcovecchio en SQP

De igual forma, aclaró: “Yo no soy titular de la obra social, no tengo chances de hacerlo. Eso es un tema que no es mío, yo no tengo ninguna relación en ese sentido con Sara. No tengo chances, no estaba a a cargo de eso y no me quiero meter en un tema que no sé si se habló con Wanda”.

“A mi lo que me extraña es que la primer cuestión, lo tendrían que saber las chicas, ¿qué secreto hay o mayor dolor podría generar una cuestión como esta que es económica? En todo caso seríamos las herederas las que tendríamos que pagarlo y no es cuestión mía, es la propia hija”, planteó.

Por otro lado, negó completamente haber accionado en cuanto a la propiedades de Jorge y finalizó: “De Uruguay no tengo nada”.

La firme determinación de Elba Marcovecchio ante la durísima amenaza de Wanda Nara: "Mafioso"

El viernes por la noche Wanda Nara utilizó su cuenta en X para dejar un picante mensaje donde sin mencionarla apuntó muy fuerte contra Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Mauro Icardi.

"Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave", comenzó la mediática haciendo referencia a la reciente muerte del periodista Jorge Lanata.

"Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", cerró la conductora su dura advertencia contra Marcovecchio y al rato salió al aire en LAM, América Tv.

Luego de este mensaje, Elba Marcovecchio contestó y dejó en claro que no dejará pasar de largo estas palabras y accionará legalmente contra la ex esposa de su cliente.

En charla con el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece, la letrada aseguró que hará de manera inmediata: iniciará acciones legales contra Wanda Nara por los dichos "injuriantes, amenazantes y hasta lindando lo mafioso".

"Si tenés algo que contar, contalo. No amenaces, contalo. ¿Qué puede saber ella de nuestra vida o de nuestra familia? Nada. Ni mi familia ni yo vamos a soportar una injuria más", explicó Elba Marcovecchio.

Y continuó profundizando acerca del fuerte mensaje de la mediática en su contra: "Es bajo y violento, ella que dice que fue víctima de violencia, está ejerciendo lo mismo contra mí, atentando contra mi honor, mi dignidad, mi honor profesional y personal y no lo voy a tolerar".