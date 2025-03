Vacunó a su bebé, no paraba de llorar y cuando vieron lo que le dejaron los enfermeros casi se mueren

"No lo podía creer": el relato de la madre

Karen relató el angustiante momento que vivió tras la vacunación de su bebé. “Fui a la salita a las 13:30, le aplicaron cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30, cuando le quité la cinta adhesiva, vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer”, contó la mujer, todavía conmocionada por el episodio.