Jimena Barón compartió su firme postura sobre el uso del celular de su hijo Momo

Barón contó la conversación que tuvo con Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo. "Ayer tuvimos esta charla con Momo. 11 años, muchos amigos ya con celular y WhatsApp. Le dije que el celular con WhatsApp es para cuando el tenga una independencia que justifique el necesitar comunicarnos por ahí y dejarme tranquila como mamá", comenzó diciendo en la publicación.

"Aún no tiene esa independencia por ende aún no es necesario. También hablamos de los peligros de la pérdida de control con respecto a chats y contactos directos. Lo entendió. Veremos cómo sigue", sostuvo.

Además, agregó: “No soy para nada una mami anti tecnología. Momo juega a la play y ahí ya hay un chat que cada tanto tengo que estar controlando con quien se habla. Como adulta considero que hay que regular la cantidad de espacios riesgosos, simplemente porque un niño no tiene la cabeza ni la capacidad para protegerse solo de ciertas cosas ni yo el tiempo de estar controlando tantos espacios virtuales y sus peligros”.

El inesperado plan de Jimena Barón y Matías Palleiro antes de ser papás: "A despedirnos de nuestra libertad"

La cantante Jimena Barón está entrando en la última etapa de segundo embarazo y este miércoles comunicó en sus redes sociales para decisión que tomó junto a Matías Palleiro en este especial contexto.

“Después del cumple de Momo, Matías y yo nos vamos a Nueva York y a Miami a despedirnos de nuestra libertad (irónica la estatua de fondo)”, anunció la autora de La Cobra a través de una historia de Instagram.

Además, contó sus expectativas para el viaje y con humor agregó: "También a comprar cosas para el bebé. Y a comer y a comer con g”.

Por otro lado, contó cómo seguirá su rutina luego del viaje y aseguró que se dedicará plenamente a cuestiones relacionadas con la llegada de su segundo bebé.

“Después a mi vuelta ya no puedo viajar más y me quedaré empollando y armando el cuarto del bebé (ex comedor) al que ya le estamos diseñando una puerta y cortina divinas así”, concluyó.