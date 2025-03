La impactante revelación de Laura Ubfal sobre la salud de Catalina Gorostidi en Gran Hermano 2024

Muchos fans del programa se preguntaban por qué la producción la dejó entrar conociendo que sufre de un problema del delicado.

"A mí me explicaron que el psicólogo que la atiende es el mismo que está disponible para la casa, es decir que ella tiene un control directo", dijo Laura Ubfal frente a ese planteo.

Meses atrás, en un descargo en su cuenta de Instagram, Cata fue tajante al hablar de su salud luego de recibir comentarios ofensivos. "Si no les gustan mis fotos y van a comentar diciendo que estoy flaca y necesito ayuda.... no hace falta... ¡A mí ya me están ayudando!", manifestó.

El profundo mensaje de Catalina de Gran Hermano 2024 sobre su salud: "Tengo un trastorno"

Días atrás, Catalina Gorostidi reingresó a la casa de Gran Hermano 2024 luego de la decisión de Furia de abandonar el reality de Telefe. La médica pediatra fue elegida por El Big para sumarse al juego.

En las redes sociales, a muchos fans del programa generó preocupación la extrema delgadez de la morocha. Incluso, se vio que comió muy poco durante la cena con sus compañeros.

Algunos seguidores de Cata advirtieron que no debería haber reingresado a Gran Hermano, teniendo en cuenta que lucha contra un trastorno de alimentación.

En un video que compartió meses atrás, la médica habló abiertamente de su cuadro clínico y enfrentó a los haters por sus comentarios ofensivos.

"Aparezco por acá porque estoy cansada. En todas mis publicaciones, la mayor cantidad de comentaros dicen: 'hay que flaca', 'que feo', 'que anoréxica'", comenzó diciendo ese esa oportunidad.

"Sé cómo estoy o dejo de estar. Yo, como me habrán escuchado, y sino se los recuerdo, desde los 17 años que tengo un trastorno alimenticio, que le pueden llamar anorexia. Es algo grave, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuese la nada misma", remarcó.

En esa ocasión, Cata pidió un "stop" ante tantos comentos ofensivos. "Si no les gustan mis fotos y van a comentar diciendo que estoy flaca y necesito ayuda.... no hace falta... ¡A mí ya me están ayudando!", cerró..