Una decepción tras otra: el kiosco vuelve a sorprender de la peor manera a los jugadores de Gran Hermano 2024

Los hermanitos se decidieron por ese sobre porque esperaban encontrar el mismo premio de la semana anterior: golosinas. Sin embargo, spoiler alert: no fue lo que pasó.

“24 horas de cartas. Mazo de naipes por 24 horas”, leyó el líder de la semana, Ulises Apóstolo, al abrir la caja. Es la segunda vez que a los jugadores les toca un mazo de naipes en el kiosco por sorpresa.

Luz se quiere ir de Gran Hermano 2024 y reveló su dramático problema: "Lleva mucho tiempo"

En la última cena de eliminados, Selva no dudó en exponer el duro secreto que está viviendo Luz dentro de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe).

“Me comentaste que no la estabas pasando bien dentro de la casa. Que tenías unos días que estabas mal, todo tenía que ver con el afuera, con tu novio”, declaró Selva.

Además, dijo: “En ese momento sentí, esta chiquina está pidiendo subliminalmente que quiere irse. Seguramente, te quedarás porque el público lo decide y lo ve todo.”

Por último, cerró: "A mí me gustaría que se vaya Luz. No es nada en contra de ella, sino que la otra vez dijo que no tenía fuerzas y se quería ir, que extrañaba mucho a su novio, con quien lleva mucho tiempo."