Gran Hermano: Catalina Gorostidi explicó el insólito motivo por lo que no come

Ella misma admitió que estaba teniendo problemas con su alimentación y que lo estaba con tratando con especialistas fuera de la casa.

Sin embargo, su actitud dentro de la casa con la comida se llama la atención de absolutamente todos.

La encontraron jugando con la comida, sin dar bocado, perdiendo el tiempo con el tenedor, entre otras cosas.

La morocha fue el Extreme y explicó, dio unas excusas, De por qué no está comiendo.

“No saben esto; yo ayer empecé a comer y después me di cuenta que no cocinó Sandra y no pude comer más”, dijo.

“Tengo miedo de cómo cocina, no sé qué hacer. Eso me tiene preocupadísima. Encima están todos enfermos, tienen todos tos”, explicó.

Lo que sucede es que desde afuera se ve que Sandra no tiene muchos cuidados higiénicos a la hora de cocinar; sin embargo, los televidentes del show indicaron que es una excusa de Catalina para no comer.