Quién fue el último eliminado de Gran Hermano 2024

Ni bien comenzó el programa, el conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que Lourdes bajaba de placa. La marplatense pudo desarmar su valija al obtener el 2,4 por ciento de los votos.

Luego, el presentador volvió a entrar e informó que Sandra seguía una semana más. La pescadera sacó el 4,8 por ciento de los votos.

Más adelante, le comunicó a La Tana que podía desarmar su valija. La motoquera obtuvo el 6,5 por ciento de los votos. A su vez, le notificó a Chiara que continuaba en el certamen. La morocha sacó el 19,5 por ciento de los votos.

Minutos antes de la medianoche, Del Moro reveló que Bati quedaba eliminado del reality. El jugador se fue del certamen al sacar el 50,4 por ciento de los votos.

La impactante revelación de Laura Ubfal sobre la salud de Catalina Gorostidi en Gran Hermano 2024

Tras su ingreso a la casa de Gran Hermano 2024, Catalina Gorostidi generó preocupación entre sus fans por su extrema delgadez. La morocha ya había contando que ha sufrido trastornos de alimentación en el pasado y, por ese motivo, puso en alerta a muchos.

Al referirse al tema, la periodista Laura Ubfal dio un dato clave sobre la salud de la médica pediatra.

Muchos fans del programa se preguntaban por qué la producción la dejó entrar conociendo que sufre de un problema del delicado.

"A mí me explicaron que el psicólogo que la atiende es el mismo que está disponible para la casa, es decir que ella tiene un control directo", dijo Laura Ubfal frente a ese planteo.

Meses atrás, en un descargo en su cuenta de Instagram, Cata fue tajante al hablar de su salud luego de recibir comentarios ofensivos. "Si no les gustan mis fotos y van a comentar diciendo que estoy flaca y necesito ayuda.... no hace falta... ¡A mí ya me están ayudando!", manifestó.