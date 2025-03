Tamara Báez expuso a L-Gante y reveló lo que gana: "Fue mi pareja por años"

Acto seguido, la mamá de Jamaica explicó: “Él pasa cuota alimentaria. De hecho, me mudé del country porque solo alcanzaba para las expensas esa plata”.

Luego, Báez aclaró de dónde provienen sus ingresos: “Hace más de 3 años, publicidad que hago la cobro. Fui ahorrando peso por peso hace más de 3 años. Y sí, me conocen por él. Obvio, fue mi pareja por años, tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí. No muestra él lo que me envían a mí, jaja”.

Por último, la influencer aseguró que si el cantante de cumbia 420 le hubiera pasado alguna cifra extra, ella estaría viviendo en un lugar mucho más exclusivo, dando a entender que su ex gana una fortuna. “Ni me dijo 'tomá tanto $ HACETE'. Si fuera así, ya tendría una mansión”, comentó al final de su historia.

El manager de L-Gante le declaró la guerra a Wanda Nara con durísimas declaraciones

A pesar de que Wanda Nara había asegurado que dejaría de trabajar por un tiempo para dedicarse al cuidado de sus hijas tras el escándalo con Mauro Icardi en el Chateau Libertador, lo cierto es que el fin de semana viajó a Paraguay para presentarse junto a L-Gante en un show acordado con antelación.

En este contexto, salió a la luz el malestar existente entre ella y el manager de su ¿novio?. "No están pasando un buen momento", confió este lunes Guido Záffora en DDM (América TV) y deslizó que Maxi El Brother sería quien estaría influyendo en la crisis entre Elián Valenzuela y la mayor de las Nara. "Él dice que Wanda está perjudicando la carrera de L-Gante", revelo el periodista.

Asimismo, Záffora agregó que tanto Wanda como L-Gante no estaban al tanto de que se había suspendido el show previsto en Corrientes para este fin de semana luego de su paso por Paraguay, algo que fue anunciado desde las redes sociales de la productora.

Así, el panelista de Mariana Fabbiani remarcó que "hay un enojo" por parte de Wanda, dado que iban a cobrar 15 mil dólares por este show en el interior del país. Y más puntualmente reveló que Nara tendría un especial interés en representar a L-Gante, como en su momento lo hizo con Mauro Icardi.

Con este panorama a la vista, esta situación estaría molestando por demás de Maxi El Brother, quien se ocupa de la carrera de Elián Valenzuela desde el minuto uno. "La idea de Wanda es ayudarlo a transcender fuera del país", remarcó entonces el periodista; al tiempo que a pesar de haberse mostrado juntos en Paraguay, aseguró que la rubia y el referente de la cumbia 420 están separados.