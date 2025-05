Como una diva: las fotos del look de Lali Espósito para ir a ver a Moria Casán al teatro

Lali 2.png

Es así que la jurado de la próxima edición de La Voz Argentina (Telefe) se llevó todas las miradas por parte de la prensa al llegar en una camioneta de lujo, con un look total black salvo por su abrigo de animal print.

Acompañada por personal de seguridad, Lali ingresó al teatro rodeada de cámaras y flashes, para ubicarse en uno de los palcos VIP del Metropolitan y desde allí disfrutar y aplaudir a todo el elenco de Cuestión de género.

Y fiel a su estilo descontracturado, antes de irse no dudó en posar en el hall teatral emulando la gráfica de la obra en la que Moria sostiene en sus brazos a Jorge Marrale, donde ella optó por tomar el papel del actor.

El romántico posteo de Pedro Rosemblat para Lali Espósito tras su show en Vélez: "Viva Lali"

Pedro Rosemblat compartió este domingo un romántico mensaje para Lali Espósito luego de haber dado el primero de sus dos recitales en el Estadio Vélez Sarsfield.

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, comenzó escribiendo el fundador del streaming Gelatina en una historia de Instagram.

“El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, siguió.

Y siguió: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”.

Por último, Rosemblat expresó: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte”.