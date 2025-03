Eliana Guercio reveló los motivos de su pelea con Beto Casella y Edith Hermida la cruzó en vivo

A partir de ese feroz cruce, desde el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se comunicaron con Eliana Guercio, quien por primera vez detalló qué pasó realmente aquella mañana con la locutora en la radio que la hizo terminar renunciando, donde primó su situación familiar y el pedido de su hija más chica para que fuese ella quien la llevase al colegio.

Ante un comentario poco feliz sobre Sabrina Cortez, Eliana recordó que del Moro le dijo al aire "tené cuidado con esos comentarios porque te pueden cancelar, la vas a pasar horrible", y fue allí que Edith acotó "lo que Santi te quiere decir es que...", en su intento por apoyar al conductor, generándose una situación tensa lo que terminó en la salida de Guercio del estudio para irse a llorar al baño y su posterior renuncia al ciclo radial.

Tras ello, Eliana confió que luego del feroz cruce matutino con Casella en Telefe por este tema había hablado con Edith para dar por terminado el tema de un vez, al tiempo que aseguró que no tuvo ni tiene ningún problema con la locutora.

En tanto, en ese preciso momento desde Intrusos pusieron en comunicación a Hermida y lograron así la reconciliación oficial entre ambas. Así, luego de halagar y agradecer la defensa que Beto Casella hizo de ella ante Eliana, la histórica panelista de Bendita (El Nueve) pidió que "este conflicto frene, porque no tiene nigún sentido". "No me gusta estemos mal. De mi parte está todo bien, siempre dije que la admiraba, que me parece una mujer increíble, que se levanta temprano que tiene cuatro pibes de distintas edades... Y me dio pena que no tuvo la oportunidad de seguir trabajando conmigo", confió Edith.

"Yo nunca quise generarle ningún conflicto", remarcó entonces Edith ante lo cual Eliana Guercio intervino asegurando que si no se hubiese ido muy probablemente hoy estarían "comiendo juntas a la salida de la radio".

Al tiempo que, ya con la tranquilidad de la pelea terminada, Guercio concluyó: "Yo no tengo nada malo para decir de Edith y nunca dije nada malo. Yo dije 'yo me fui por mí', no me sentí más en el círculo de confianza donde cuento toda mi vida y preferí antes de mandarme una cagada, irme", concluyó.

Terrible cruce al aire entre Eliana Guercio y Beto Casella por las internas con Edith Hermida

Eliana Guercio y Beto Casella se cruzaron muy fuerte al aire este miércoles en el programa A la Barbarossa, Telefe, por Edith Hermida.

El conductor de Bendita, El Nueve, salió al aire en el móvil de ciclo que conduce Georgina Barbarossa y al tirar un palito contra Guercio se desató un feroz ida y vuelta.

"Habiendo laburado 18 años con ella, la conozco bien (por Edith Hermida). Las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir son Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios, no importa eso...", comenzó picante Beto Casella.

"¿Querés que me levante y me vaya así te ponés contento Beto?", retrucó al instante la panelista. "La verdad era una pavada. Yo sé lo que pasó y lo expliqué", afirmó el conductor sobre la pelea entre Guercio y Hermida cuando trabajaron en radio.

"Estás contando la historia que te contó Edith Hermida y nada tiene que ver con la realidad: Se metió al pedo en una charla que nada tenía que ver por desubicada", cuestionó Guercio sobre Edith. "Tampoco tenés años de radio Eliana", le dijo él. "Yo sí soy respetuosa y no lo voy a contar porque es algo que ocurrió en off", explicó Eliana.

"No te hagas la misteriosa", la desafió el conductor. "Yo creo que vos estás enojado conmigo y no sé por qué. Yo a Bendita fui de copada y de onda. Yo la pasé genial en el programa. Lo único una persona cuando me presentaste, que fue Edith, dijo: bueno, aporta belleza", le aclaró ella.

"No perdiste el trabajo porque no te íbamos a convocar, estabas como invitada", le dijo Beto Casella sobre aquella participación que tuvo ella en Bendita. "Si hablás con Diego Toni hablás al pedo porque me va a consultar", añadió picante.

"No hablo al pedo, me llamaron mil veces de tu programa", retrucó ella ante el intento de Georgina Barbarossa de poner paños fríos en la conversación.