El impactante audio de Elías Piccirillo desde la cárcel y una profunda confesión sobre Jésica Cirio

Embed

Desde su lugar de detención, Piccirillo expresó: "Quiero agradecerles por seguir el caso de cerca, por cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Realmente, estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad siendo una persona inocente; es una situación muy abrumadora. No son momentos fáciles y es algo que te perturba psicológicamente. No se lo deseo a nadie. Las horas acá, y los momentos, se vuelven interminables".

Y agregó: "El doctor Fernando Sicilia, que está en representación mía, está dejando su vida. Está peleando con todo, y confío en que podrá esclarecer esta situación más temprano que tarde. Desde que se inició la causa, estamos codo a codo con el doctor Fernando, a quien le agradezco enormemente".

Piccirillo consideró importante aclarar que Jésica no gestionó a su abogado. "Jésica no me puso el abogado. Eso es un tema familiar. No digan cosas que no son", enfatizó.

Al finalizar, el ex de la modelo y conductora se refirió a un deseo pendiente que tenían. "Es cierto lo del bebé que queríamos tener. Era un plan en común", concluyó.

Embed

Jésica Cirio enfrentó los rumores de un nuevo amor tras su escandalosa separación de Elías Piccirillo

Jésica Cirio rompió el silencio en sus redes sociales tras los crecientes rumores que la vinculaban sentimentalmente con el empresario Ariel Edelman.

image.png

“Con relación a los rumores de que tengo nueva pareja, quiero aclarar que no es verdad", expresó Jésica luego de la información que dieron en Puro Show sobre un supuesto nuevo amor.

La modelo y conductora remarcó que está soltera. "Actualmente estoy sola. Les pido por favor que no involucren a terceros y que dejen de inventar cosas que no son reales”, enfatizó.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la modelo desmintió de forma categórica estas versiones y aseguró que actualmente se encuentra sola.

“Con relación a los rumores de que tengo nueva pareja, quiero aclarar que no es verdad", expresó Jésica luego de la información que dieron en Puro Show sobre un supuesto nuevo amor.

Semanas atrás, Jésica anunció el fin de su relación con Elías Piccirilo, que se encuentra detenido tras ser acusado de los delitos de "secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma".