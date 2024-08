El día que Tamara Pettinato habló de su relación con un hombre de 65 años: el video

“No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo”, dijo de entrada Tamara Pettinato sin dar nombres por supuesto. Allí explicó que el romance ocurrió aproximadamente hace cinco años. “Yo tenía 35. 30 años no es nada, dice Cormillot”, se justificó entre risas, y disparó picante un detalle sobre el desempeño sexual del señor en cuestión. “No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh”, aseguró.

Tamara Pettinato y Nazareno Casero - captura Final feliz.jpg

“Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal y me dijo: ‘¿Sabés qué pasa? Vos sos una basura sexual’. Y ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Qué soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada”, recordó distendida.

Al tiempo que sumó, a modo de análisis: “Yo creo que fue que no estaba acostumbrado a que le exigieran, que le digan: ‘Mirá, no es así. Así bruto no, esto así no’. Entiendo que hay mucha gente que no recibe bien o lo toma como una crítica, cuando vos le decís lo que te gusta”.

Por último, Tamara Pettinato concluyó confiando cómo terminó el vínculo. “Se cayó a pedazos. Terminó todo y terminó mal. Terminé yo acusada de basura sexual, que fue el mejor insulto que me han dado igual. Yo lo tomé medio a favor, pero entiendo que me quiso dañar como diciendo ‘me estás destruyendo lo que hice hasta ahora’”, sentenció.

La desesperada reacción de Tamara Pettinato tras conocerse su escandaloso video con Alberto Fernández

Tamara Pettinato quedó en el ojo de la tormenta luego de que este jueves explotara un escándalo por la filtración de un video suyo en el despacho presidencial con Alberto Fernández, quien ejercía el mandato en aquel momento.

En las imágenes se ve a la conductora con un vaso de cerveza en la mano, y teniendo una conversación en un particular tono amoroso con el ex Presidente, que se encontraba detrás de cámara sosteniendo el celular.

Tamara Pettinato

Mientras el video comenzaba a ser difundido en los canales y estallaban los usuarios en las redes, lo cierto es que Tamara se preparaba para salir al aire en Bendita (El Nueve), pero decidió no cumplir con el compromiso laboral.

"Tamara Pettinato está encerrada en el camarín de Canal Nueve porque hoy le tocaba estar en el panel de Bendita después de que se filtre el video...", comunicó el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de X.

Mientras tanto, en el aire del programa, el conductor Beto Casella hizo referencia a lo sucedido y expresó: "Hay entender que está abrumadísima y conmocionada en este momento, pero en algún momento va a tener que explicar. Es una figura pública y es el ex Presidente".