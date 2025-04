"Daño y control": la nueva y alarmante denuncia de Daniela Vera Fontana, ex de Roberto Castillo

"Tenía un viaje previsto para este fin de semana que, lamentablemente, no lo voy a poder realizar. A veces las decisiones de una persona nos afectan directamente, incluso cuando hemos hecho todo lo posible por que las cosas se den en paz. Sigo eligiendo priorizar la tranquilidad, aunque eso implique resignar planes y la ilusión de quienes viajaban", comenzó su mensaje desde sus historias de Instagram.

Daniela Vera Fontana nueva denuncia pública.jpg

Daniela Vera Fontana mostró una imagen del paradisíaco destino que tenía arreglado para ir a descansar pero que finalmente no podrá viajar y acusó directamente a quienes "generan daño a distancia".

"Este es el destino... La gente del complejo me compartió este video y hoy los vimos juntas. La ilusión en esas caritas fue todo para mí: significaba poder regalar mi primer viaje de canje, un mimo después de tanto. Pero por decisiones que están fuera de mi control, no voy a poder hacerlo. A veces toca soltar lo que una tenía prep00000000000000000000000000arado y seguir apostando a que ya vendrán nuevas oportunidades", continuó la arquitecta su mensaje.

Y apuntó sin mencionar a nadie en particular: "Hay personas que, incluso a la distancia, no se cansan de generar daño y seguir ejerciendo control. Y aunque otra persona podría estar devastada por perder un viaje como este, yo elijo agradecer: porque fue un regalo, una muestra de confianza de parte de gente hermosa que creyó en mi perfil para mostrar y promocionar su lugar. Me duele, sí. Pero también me fortalece. Porque seguir eligiendo la paz, incluso cuando duele, es un acto de amor propio".

"Cuando una es buena persona, las valijas se abren para llenarse de convicciones y no de falsedades ni de apariencias. Porque cuando hay verdad, los caminos se abren. No como a otros, que por sus propias acciones/decisiones ven cómo se les cierran las valijas...", finalizó reflexiva.

Daniela Vera Fontana nueva denuncia pública 2.jpg

Yanina Latorre contó a quién denunció Cinthia Fernández y el duro motivo: "Quilombo"

Yanina Latorre contó en LAM, América Tv, a quién denunció Cinthia Fernández ante el Ministerio Público Fiscal luego de su enigmático posteo en Instagram.

"Si te gusta mentir, pues a sostener la mentira. Las cosas en el lugar que deben hacerse. Conmigo no juega nadie más", advirtió la pareja de Roberto Castillo con una imagen desde ese lugar.

En este contexto, Latorre reveló a quién denunció Cinthia Fernández y contó los picantes motivos. "No contesta Cinthia, yo le pregunté y Pepe también", adelantó el conductor Ángel de Brito sobre el contacto que intentó mantener con la panelista sobre este tema.

Ahí, Yanina reveló: "A Daniela (Vera Fontana, ex de Castillo) le metió un daños y perjuicios". Y la angelita comentó que Cinthia la acusa de perder mucho dinero por trabajos que se le cayeron tras el último escándalo entre las partes.

"Ella la culpa a Daniela a partir de los videos que Cinthia tenía un viaje a un hotel que el 50 por ciento era canje y el 50 honorarios, iban a ir los dos de vacaciones con sus hijas, y a partir de que Daniela mostró a Cinthia en esa situación, se le cayó el viaje y el hotel le canceló el contrato", explicó Yanina Latorre.

Y remarcó: "Ella (por Fernández) sola se metió en este quilombo. La mujer no tiene que meterse en los problemas del tipo con la ex mujer, más cuando sabes que hay una chica que es tóxica y que está despechada todavía", explicó.

"Ella está perdiendo trabajos y él le dejó de pagar el alquiler a Daniela porque lo que quieren es recuperar la guita que están perdiendo por culpa de Daniela. Él perdió clientes", cerró Yanina sobre el problema que le trajo a Cinthia Fernández y Roberto Castillo el último escándalo con Daniela Vera Fontana.