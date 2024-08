Se conocieron escandalosos detalles de los encuentros entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

"Se obsesionó con ella y se le aparecía en la casa, como un adolescente obsesionado. Algún tipo de relación si mantuvieron porque ella fue varias veces a la Casa Rosada y fue varias veces a la Quinta de Olivos" contó.

Acto seguido, la panelista Marcela Feudale le consultó: "¿En esa obsesión, cómo se supone que él se desplazaba para ir a verla? Porque es un presidente y generalmente no los dejan moverse muy tranquilos y solos".

"Alberto se escapaba de la custodia y se iba a su departamento de Puerto Madero en horario laboral. Muchas veces evadió a la custodia y su entorno tenía que encubrir sus aventuras. La dejaba a Fabiola durmiendo y se escapaba para salir. Es todo tan patético...", le respondió.

"¿Vos decís que eran varias mujeres?", le preguntó Feudale. "Sí, siempre fueron varias. Era una cosa patológica. Lo que uno veía era una persona quizás desbordada por la situación, el poder, la exposición que había tenido, y esto, obviamente, le traía éxito con las mujeres, un acceso quizás a mujeres que no habría podido tener de no tener el poder que tenía", dijo Vázquez.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre sus visitas a Alberto Fernández en la Casa Rosada: "Fui por..."

En medio del escándalo por las denuncias contra Alberto Fernández por violencia de género, este jueves se conoció un polémico video de Tamara Pettinato en una de sus visitas a la Casa Rosada durante sus años como presidente.

Dado que sus visitas ya era de público conocimiento, antes de que salga a la luz el video de ella en el despacho presidencial, Tamara había realizado un descargo al respecto en el programa conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

"Yo había pedido que no hablemos del tema, porque se que es poner el foco y que me sigan puteando, no paro de recibir mensajes y dicen gato, pete…, pu…, sin saber si quiera por que fui. No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado", declaró en su momento.

Y continuó: "No siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos si n saber el motivo, pero otro es la violencia que viene después".

“¿Quieren que diga algo? Si, fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar, y no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo", concluyó.