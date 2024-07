El llamativo apoyo de Moria Casán a la polémica Furia Scaglione: "Noquea porque..."

Furia.jpg

Así las cosas, la exhermanita se muestra feliz y encantada con la atención mediática que concita, llegándose a comparar en recientes declaraciones con el mismísimo Diego Armando Maradona.

En este contexto, en las últimas horas Moria Casán, una de las tres divas nacionales, desde sus redes sociales reparó en este personaje que creó Gran Hermano y no dudó en apoyarla.

A través de su cuenta de X, La One describió con su verborrágico estilo lo que Furia genera en la gente y la calificó de hipnótica. "Viendo un poco de redes, la están FURRIANDO, FORREANDO? a la show woman, standapera, rockera de HG, ella logra knokear, porque hipnotiza", sentenció.

Furia de Gran Hermano asistió al Circo Rodas y tuvo una participación especial: las imágenes

Este martes se realizó la apertura de la temporada 2024 del Circo Rodas y entre los famosos invitados, la ex participante de Gran Hermano, Furia, se destacó llevándose todas las miradas y ovaciones del público.

La participante asistió al evento con un look total black en el cual lucía un vestido negro con campera y botas altas del mismo color. Además, no podían faltar sus clásicos anteojos de sol negros que completan su estilo rockstar.

“La estoy pasando re bien, no pensaba haber salido, fue una sorpresa grande pero sino iba a perderme todo esto que hermoso”, declaró en una nota desde allí con PrimiciasYa.

“Yo luché un montón para llegar a la final, no se dio. Todos me dicen que fui la protagonista, pero yo me siento la ganadora. Los furiosos me ayudaron y sacamos 16 jugadores”, sostuvo.

Lejos de cualquier controversia, aseguró que todo lo sucedido en Gran Hermano fue parte del juego. “Yo hago un personaje y me divierto. Tengo mi lado relindo y mi lado más maléfico. Pero esto es show, hay que disfrutar y divertirse. Si te enojás, perdés”, concluyó.

Luego de sacarse fotos, dar notas a la prensa y saludar a sus fanáticos, Juliana se animó a subir al escenario para participar de un arriesgado cuadro de magia en el cual fue aplaudida. Entre otros famosos, también estuvieron Marcela Tauro, Virginia Gallardo, Matías Alé, Alfa y Mónica Farro. El evento, éxito en convocatoria de famosos y prensa, estuvo organizado por Fernando Maldonado y su equipo.

