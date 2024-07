La impactante predicción de Furia a Emma, meses antes de la final de Gran Hermano

Embed

"¿Preguntaste lo de ganar el juego?", le consultó Furia a Emma, que efectivamente le había preguntado eso a las cartas. La estratega no podía creer la situación.

Pero la cosa no quedó ahí. Juliana acertó en algo más, que él iba a llegar, pero ella no: "Vas a llegar a la final y, supuestamente, vas a ganar el premio. Yo te veo de afuera, corazón".

La estratega le llegó a mencionar -en voz baja- con quién más iba a llegar a esa instancia. "No, yo dije con otras dos personas. Dos persona que quiero mucho", le aclaró el estilista.

Georgina Barbarossa enfrentó a Furia de Gran Hermano y se vivió un momento de tensión en vivo

Desde hace unos días se empezó a rumorear que Furia de Gran Hermano armó una lista negra con famosos, conductores y periodistas, a quienes prefería no dar notas.

La versión que había circulado era que en esa lista estaban Ángel de Brito, Georgina Barbarossa, La Tora, Diego Poggi, La Tora, entre otras figuras del medio que criticaron a la estratega.

Este martes, Georgina Barbarossa, hizo un pase con Ariel Rodríguez Palacios, conductor de Ariel en su salsa. Furia estaba como invitada en el ciclo del reconocido chef. La conductora aprovechó la oportunidad para indagar en la ex GH por qué no quiso ir a su programa.

"¿Es verdad que no querías venir, Furia?", quiso saber la figura de Telefe. "No, me dijeron que no me querías invitar", le contestó. "¿Quién te dijo eso?", retrucó Georgina. "Lo leí en una noticia... una fake news", se justificó la estratega.

Finalmente, Ariel intervino y la entrenadora de crossfit prometió ir al piso de A la Barbarossa. "Podemos arreglar para la semana que viene", manifestó la ex GH.