El sentido mensaje de More Rial estando lejos de su hijo en el día de su cumpleaños: "Algún día volveremos"

En este contexto, Morena posteo una foto de ellos juntos y escribió: “Felices 6 años mi príncipe hermoso. Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Mami te extraña mi amor”.

Además, visiblemente afectada se refirió a la distancia que los separa a día de hoy y expresó: “Te amo, Fran. Algún día volveremos a estar juntos. Mamá te ama".

Acerca del vínculo con su hijo mayor, otra ocasión Morena aseguró que mantenían contacto a través de videollamada hasta poder estar juntos personalmente.

Morena Rial cumpleaños de Francesco

Morena Rial reaccionó furiosa tras conocerse que estaría otra vez en pareja: "No hablen de mi vida"

A un mes de haber recuperado su libertad, comenzó a circular la noticia de que Morena Rial habría comenzado una nueva relación amorosa pero la joven negó todo y respondió con un feroz posteo en sus redes.

"No tengo novio. Estoy soltera. Mis amigos no son mis novios. Cada vez que subo algo con alguien, ya me casan”, comenzó diciendo en su extenso descargo.

Luego apuntó contra los medios de comunicación encargados de difundir la información. “Los periodistas y productores, en su desesperación por un punto de rating, le dan voz y vida a quienes no les importa el resto. Acusan e injurian sin pruebas de nada, le dan cámara a gente impresentable”, siguió.

“Dejan que hablen sin saber y meten a personas que no quieren estar expuestos, ni tienen por qué estarlo. Respeten a quienes no eligieron ser mediáticos. No hablen de mi vida personal, ni de relaciones falsas sin saberlo. Que lo demuestre. More”, finalizó.

Acto seguido, para descomprimir la situación y que sus seguidores despejen dudas acerca de su presente, decidió terminar la noche habilitando la cajita de preguntas para responder a todas las consultas.