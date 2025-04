La filosa respuesta de Georgina Barbarossa tras los desaires de Wanda Nara a su programa: "Es culpa..."

En este contexto, desde Intrusos (América TV) fueron en busca de Georgina Barbarossa para tratar de entender la actitud de Wanda y fue filosa con su respuesta. “Que haga lo que quiera. Ya es una chica grande”, disparó la también comediante sobre la decisión de Nara de elegir dar una entrevista en uno de los programas que compiten con el suyo en el canal de las pelotas.

Embed

Además, habló del supuesto enojo de la mediática con A la Barbarossa por cómo abordan su escandalosa separación de Icardi. “No quiso hablar, estará enojada con nosotros. No estoy a favor ni de uno ni de otro. A veces digo ‘che, ¿esto habrá sido así?’. Estará enojada ella... que hable la gente de Telefe”, deslizó tratando de no echar más leña al fuego.

Asimismo, ante la consulta del cronista de si le sorprendía la actitud de Wanda, Barbarossa fue clara: “No me sorprende porque la gente del espectáculo ya no me sorprende. Sé cada cosa, mi amor”, así como justificó a Nara con a pura ironía. “No tiene ganas... bueno, qué sé yo. La entiendo. El problema soy yo que soy muy jodida y agresiva”, deslizó picante.

Y concluyó a pura ironía asegurando: “Es culpa mía, pésame Dios mío y pido disculpas por haberlos ofendido. Pobre Papa Francisco, no lo voy a molestar a él porque tiene muchos pedidos”.

Georgina Barbarossa sobre Wanda Nara - captura Intrusos.jpg

Wanda Nara en llamas con Telefe y una conductora del canal: la feroz interna

Desde hace semanas se dieron detalles en Intrusos del enojo que existe en Telefe con Wanda Nara de cara al comienzo de la nueva temporada del reality gastronómico MasterChef. Si bien está previsto que el ciclo comience en la segunda mitad de año, existen algunos roces entre las autoridades del canal de las pelotas y la mediática.

Así fue que dos semanas atrás, Adrián Pallares contó del fuerte enojo que tendría Wanda Nara con una de las conductoras que trabaja en el canal por cómo la tratan diariamente en su programa.

“Wanda siente que en el programa de Georgina Barbarossa todas la mañanas se dedican a hacerla mier... puntualmente”, sentenció el conductor.

Embed

Y amplió al respecto del fastidio de Wanda con Georgina y su equipo de A la Barbarossa: "Aparentemente ahí nadie la defiende. La fuimos a buscar a Georgina y salió corriendo".

A lo que Karina Iavícoli apuntó: "A Wanda no le dan bolilla en Telefe porque ya habrían dado la orden de... (hace gestos de manos que se separan) ¿Le soltaron la mano?".

Si bien por el momento no corre riesgo el comienzo de MasterChef, parece que el vínculo entre Wanda y el canal no pasa por su mejor momento y ahora se suma el malestar de Wanda con Georgina Barbarossa por cómo la tratan en su programa.