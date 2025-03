Fernando Burlando explicó el verdadero motivo por el cual dejó la defensa de Morena Rial

"Era el abogado de Morena Rial, no soy ni el papá ni la familia. Hay cosas que tiene que cumplir ella y cosas que tiene que cumplir el abogado", explicó el letrado.

Y dejó en claro acerca de su trabajo: "Yo creo que cumplí y creo que está demostrado porque es la única que está en libertad en esa causa, los demás están todos presos".

"Después todo lo que tenga que ver con sus responsabilidades, son de ella, yo no las puedo suplir. Espero que este cambio de abogados le venga bien para que ella encare su vida como tiene que ser. Como tiene que hacer una mamá con responsabilidades afrontando los problemas de manera personal y que le vaya fantástico", continuó firme Fernando Burlando.

Sobre el punto de inflexión para dejar su defensa, el abogado reconoció qué pasó: "Ella un día viene con algunas inquietudes y yo no puedo ser ella, hay cosas que tiene que hacer ella, y tal vez la incidencia surgió por eso".

Y remarcó sobre el presente de la joven: "Lo importante es que ella esté bien y que encare la vida de una manera prolija, esa es la intención de su papá Jorge y de ella misma".

"Las cosas de ella las tiene que cumplir ella, yo como profesional no le erro nunca. No puedo asumir responsabilidades que son personales", concluyó.

La grave denuncia que complica a Morena Rial en Córdoba y podría llevarla a juicio

Morena Rial sigue en libertad tras la excarcelación por el robo a la casa en Villa Adelina ocurrido en enero pero ahora se reflotó una vieja causa en Córdoba que podría complicar mucho su situación.

Pepe Ochoa detalló en LAM, América Tv, los cuatro hechos por los que la hija de Jorge Rial fue denunciada en su momento y por que se solicitó que sea elevada a juicio. En caso de prosperar, esto podría complicar su situación legal.

A la joven se la acusa de cuatro episodios por daños, coautora de robo y amenazas, hurto reiterado y coacción. "Pidieron que esa causa se eleve a juicio. Morena apeló para que no se haga y están esperando qué decide el juez", explicó el panelista.

Y añadió: "El juicio es bastante complejo y en el momento en que está Morena ahora no le convendría. De ser así, ella debería ir a Córdoba a declarar". El resto de las imputadas son las amigas de Morena, Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro.

Facundo Ambrosioni (su ex pareja y padre de su hijo Francesco), Rodrigo Ambrosioni (ex cuñado), Norberto Fabián Ambrosioni (ex suegro) y Dylan Omar Rodríguez (otro ex novio) son los denunciantes.

Según consta en el expediente, Morena junto a sus amigas se acercaron a donde estaba el Toyota Corolla de Dylan Rodríguez y una de ellas habría golpeado el vehículo en reiteradas oportunidades con una botella de vidrio. Morena Rial filmaba todo el acto y decía: 'dale, hacelo bosta', y le quitaron la patente.

A mediados de diciembre de 2022, en el local del hermano de Facundo Ambrosioni, se detalla que se hizo presente Morena y con claras intensiones furtivas ingresó detrás del mostrador de donde sustrajo siete teléfonos.

Luego, Morena Rial volvió a asistir a ese mismo negocio para robar otro teléfono, indicó Ochoa al leer lo que consta en el documento judicial. Finalmente, el cuarto hecho del que se la acusa es de amenazar a su ex suegro.

En esa oportunidad, se comunicó vía WhatsApp con Norberto Fabián Ambrosioni, el ex suegro, quien se encontraba en su local comercial y ella le dijo al mencionado: 'si a mí me llegan a denunciar no sobrevive nadie, ni mi hijo va a quedar vivo'.

El año pasado Morena Rial y su abogado habían ofrecido realizar tareas comunitarias y devolver una suma de dinero, pero los demandantes no aceptaron ya que consideran que la hija del conductor no tiene la solvencia económica para afrontar los gastos que ocasionó.