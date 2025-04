El Villano contó cómo fue su transformación tras recibir el diagnóstico de VIH: "Me convertí en..."

En ese sentido, resaltó: “Yo mismo tomé la decisión de hacerlo público para que llegue la información que tenga que llegar. Yo mismo no sé tanto. No sabía lo que podía pasar pero sabía que mi influencia o la gente que escucha mi música por ahí están viviendo eso”.

Lo cierto es que el artista relató que tuvo una vida llena de excesos y que los cambios comenzaron antes de recibir su diagnóstico. “Me dijo ‘no hay tercera’ y dije yo dejo el alcohol, no me puedo arriesgar. Sentí que era una voz muy cálida y dije ‘esto tiene que ser la voz de Dios’”, recordó.

Por otro lado, habló acerca de la repercusión de su video y expresó: “Recibí muchísimo amor, no pensé que se iba a hacer tan viral pero la verdad que lo estoy recibiendo es todo amor, y muchas personas que se animan a contarle a los padres. Siempre me gustó ayudar a las personas a mejorar su vida y esto me parecía que era el motor de arranque”.

“Fui al médico por un dolor de panza, encontré un gastroenterólogo que me dijo vamos a hacer el análisis del HIV, yo me quedé y no le hablé más porque yo sabía la vida que llevaba, y el miedo. Pero el dolor de panza no se me fue, y algo muy loco es que se fue después de contar la noticia”, reveló.

El contundente descargo de Catalina Gorostidi tras conocerse que El Villano tiene VIH

Este lunes, El Villano se volcó a sus redes para hablar de su salud. "Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video", expresó.

Enseguida, algunos usuarios recordaron el vínculo que el artista habría tenido con Catalina Gorostidi y expresaron cierta preocupación por su salud.

Ante la noticia que dio El Villano, la ex Gran Hermano publicó un descargo contundente.

"Me están llegando millones de mensajes. Quiero aclarar una sola cosa. Con El Villano hicimos un videoclip. Nunca estuve con él. Lo vi dos veces en mi vida. Nunca salí con él. Nunca pasó nada", afirmó.

Cata también se refirió al diagnóstico ue recibió el artista. "Creo que tiene mucha valentía. Ojalá esté muy bien. Recuerden siempre usar protección", concluyó, tajante.