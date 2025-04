Julieta Poggio relató el drama que vivió durante el apagón en España: "Fue muy feo"

Además, la influencer contó que su mayor preocupación era que dentro del país tenía que tomar otro vuelo y el aeropuerto estaba colapsado con vuelos internos suspendidos.

“Se vivía una energía muy fea, toda la gente muy estresada. Parecía un apocalipsis o una pandemia. Fue muy feo, la gente estaba muy preocupada porque tenía que trabajar”, detalló.

De todas formas, finalmente todo salió bien y pudo tomar su vuelo a Palma de Mallorca aunque tuvo complicaciones el aeropuerto por temas eléctricos.

Julieta Poggio siguió el consejo de Pampita y cumplió el sueño de su vida: "Oficialmente soy..."

Este miércoles Julieta Poggio compartió una feliz noticia con sus seguidores y anunció que a los 23 años se compró su primer departamento.

“¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí", comenzó escribiendo agradecida por su público.

Luego, hizo el anunció y confirmó: “Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”.

En otra foto, se mostró firmando el contrato y se dedicó a dar agradecimientos para su mamá, su novio, sus seguidores, a las marcas que confiaron en ella y al universo. "Gracias a mi por darlo todo siempre estando cansada, mal o triste! Estoy muy feliz y agradecida", finalizó.

Sin embargo, tras la especial noticia, muchos recordaron las palabras que Pampita le dijo a la influencer, y que ella tomó al pie de la letra.

“Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", había comentado Juli.