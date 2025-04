Los lapidarios mensajes que recibió Gisela Dulko tras la salida de Fernando Gago de Boca

La extenista compartió una foto en su cuenta de Instagram entrenando y los usuarios no tardaron en reaccionar a la publicación y le dejaron mensajes felicitándola por haberse separado del exdeportista justo a tiempo.

“De la que zafaste”, “Qué bien que hiciste” y “Te hizo un favor”, fueron algunos de los comentarios que volcaron en la red social de Dulko.

Por otro lado, se filtró en las últimas horas la frase que Gago le dijo al plantel de Boca antes de dejar su cargo: “Bueno, muchachos: me acaban de echar. Les deseo lo mejor y sigan para adelante”.

Gisela Dulko aclaró cómo fue su comienzo con Fernando Gago y habló con Micaela Vázquez

Micaela Vázquez reveló el mal y traumático momento que pasó cuando estaba en pareja con Fernando Gago y descubrió que, según ella, le era infiel con Gisela Dulko.

La actriz, actualmente casada con Gerónimo Klein y madre de Baltazar, contó todo gracias a la consigna stalkeo tóxico, de su programa de radio Antes que nadie, por LuzuTv junto a Diego Leuco.

Allí dijo que descubrió que el ex futbolista de Boca y actual técnico de Racing le mandaba las fotos a la ex tenista de la casa en la que vivían.

“Las mayores historias de infidelidad son con Fer”, comenzó diciendo que contó que adivinó la contraseña del mail y entraba cada tanto a ver qué pasaba: “Al principio viste que vos crees ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…’ Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”, amplió.

“Igual yo me separé porque… esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko (ahora ex mujer del futbolista) diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’. Y a mí me llega el mail de la arquitecta”, dijo sobre la sorpresa.

Tras separarse y dejar España, en aquel entonces Gago jugaba en el Real Madrid, la ex tenista se mudó con él allí: “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”.

Entonces, Micaela confesó: “Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, que yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”.

Micaela recordó de dónde podría haber nacido la infidelidad: “Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”.