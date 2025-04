Gran Hermano 2024: Tato recibió una polémica indirecta y piden sanción

"No", le respondió Augusto. "Pero si fueras participante", agregó Tato. "Depende. Si tengo el objetivo de ganar no estaría. Si me chupa un hue... ganar y vengo a participar ahí sí capaz estaría. Si quiero salir campeón no estaría con una piba", le contestó de manera contundente y para muchos eso fue "información del afuera".

"¿Porque sentís que te desenfoca?", quiso saber Tato. "Sí", afirmó Augusto y sumó: "Vos no podrías tener un amigo jugando acá en Gran Hermano, porque cualquier cosita que haya ya te desenfoca y te hace estar a la expectativa tanto tuya como la de él".

Después, Algorta le siguió haciendo preguntas y lanzó: "¿Pero si te enganchás con alguien?". "Esperamos a ver afuera qué pasa y te la aguantás", sostuvo su amigo.

Los internautas no tardaron en reaccionar y pidieron un castigo para ambos: "Eso no es indirecta, es información del afuera"; "Para mí es sanción esto, le está dando a entender muchas cosas acá"; "Le dijo todo"; "Orientándolo en el juego" y "Indirecta directa, sanción por preguntar y por contestar, justo con todos", entre otros comentarios.

Embed

"Por ser uruguayos": la fuerte denuncia de Augusto, el amigo de Tato, contra Juan Pablo en Gran Hermano 2024

En medio de una consigna en Gran Hermano 2024 (Telefe) donde los visitantes y jugadores tenían que calificar con una palabra a una de las personas presentes, Augusto, el amigo de Tato Algorta, tildó de maleducado a Juan Pablo De Vigili y afirmó que el correntino fue xenófobo.

"Este cartel se lo voy a colocar a uno, pero es para un grupo. Fue lo que me tocó vivir el viernes, el día de la fiesta, cuando estábamos haciendo el karaoke que cantamos una canción con Tato de algo que hablaba de Argentina y nos quisieron sacar el micrófono por ser uruguayos", contó enfrente de todos Augusto.

Inmeditamente, le dio el cartel a Devi y él se defendió: "Veo que las intenciones son muy rebuscadas. Llevarlo hacia ese lado me parece hasta un discurso xenófobo. Me parece malintencionado. Lo tomo como de quien viene, me sorprende. Simplemente era un tema de Argentina, de nuestro flamante mundial, campeón del mundo, y lo queríamos cantar".

"Eso es lo que dijiste vos, que nosotros por ser uruguayos no lo podíamos cantar y a su vez vos ya lo habías cantado. Nos querías sacar el micrófono cuando vos ya habías cantado temas", se la siguió Augusto.

Más adelante, Algorta intervino y comentó: "Había varios en la fiesta diciendo que este tema era para que lo canten argentinos, no uruguayos".