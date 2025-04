La bomba de Morena Rial: reveló con qué famosa actriz L-Gante engañó a Wanda Nara

IG More Rial - Lgante romance Brenda Asnicar.jpg

Pero eso no fue todo. Porque además agregó que "esta relación es anterior a Wanda", y disparó picante: "Para que se entienda, jugaba a dos puntas!".

Claro que la bomba de Morena sorprendió por demás a sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle si se trataba de "la ex de Tevez", a lo que Rial respondió segura de su información: "Esa misma". ¿Qué dirán al respecto los protagonistas del supuesto romance?

IG More Rial - Lgante romance Brenda Asnicar 1.jpg

La difícil noticia que recibió More Rial tras el casamiento de su ex Facundo Ambrosioni

Este fin de semana el ex de Morena Rial, Facundo Ambrosioni, se casó con su novia Camila Triviño en una iglesia de Córdoba junto a sus familiares y seres queridos.

En medio de todo el festejo, se supo que Morena recibió una dura noticia y es que le cerraron su cuenta de Instagram, la cual usaba como una herramienta laboral.

“More cambió de cuenta por baja de la anterior”, informó el abogado Alejandro Cipolla.

More Rial nueva cuenta

De esta manera, la hija de Jorge Rial tuvo que comenzar de cero con sus redes y abrió una nueva cuenta de Instagram en la que hasta el momento obtuvo 20mil seguidores.

Así las cosas, Morena estrenó su cuenta con un picante mensaje que no pasó desapercibido. “Aunque me quieran callar, no lo van a lograr”, escribió en una historia.