La letal respuesta de Wanda Nara al aclarar por qué sus hijas no pueden estar con la China Suárez, pero sí con L-Gante

Así las cosas, desde un móvil con LAM (América TV), Wanda habló largo y tendido con Ángel de Brito. En principio aclaró las imágenes del polémico video en el que se la veía en la cama con Elián Valenzuela, en estado dudoso y con la teórica presencia de sus hijos: "Eran amigos de Elián que estaban en mi casa", expresó la empresaria. Además, diferenció la relación que las menores tenían con él de la cercanía que tuvieron con la China Suárez: "Nunca se levantaron ni desayunaron con él, no convivían con él".

Al tiempo que aseguró que L-Gante "no consume desde que tiene su problema de salud", desmintiendo así el escrito de Icardi que remarcaba las adicciones del músico. "Mis hijas sí pasaron tiempo con él, en Pinamar", admitió la figura de Telefe pero remarcó: "No viven el día a día con él". "Una de las pautas que me dieron es que mis hijas estén solas conmigo y la respeto", dejó en claro.

Fue allí cuando Fefe Bongiorno le preguntó directamente por qué las nenas no pueden compartir tiempo con la China Suárez, cuando sí han compartido momentos con L-Gante. "Está en el expediente el por qué de cada situación. Mis hijas nunca estuvieron a solas con Elián, siempre hubo más gente, siempre estuve yo y otros nenes. Sí vivieron momentos a solas con una persona desconocida, que le causó mucho dolor a la familia, que le sigue causando dolor a mis hijos y la Justicia decidió que así fuese", argumentó entonces la mayor de las Nara.

A esa altura de la charla, Wanda deslizó su hipótesis sobre el comportamiento de Icardi al confiar: "Quiero pensar que lo hace para lastimarme a mi y que no es un mal padre", al tiempo que se lamentó asegurando que las consecuencias las sufren sus hijas. "Es gravísimo. Una persona normal en sus cabales esto no lo hace", sentenció.

Wanda Nara reaccionó a los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: "No los voy a..."

Este fin de semana comenzaron a circular fuertes rumores acerca de un posible embarazo de la China Suárez con Mauro Icardi y en LAM (América TV), Wanda Nara fue consultada al respecto.

“¿Es cierto que les hablaron de la posibilidad de un hermanito?”, le preguntó directamente Ángel de Brito en medio de un móvil desde el aeropuerto.

Sin embargo, Wanda respondió: “Yo con eso no me voy a meter porque ya es parte de la intimidad de ellos y no voy a ser igual. No los voy a exponer”.

“A mí me cuentan que tus hijas fueron a recorrer la mansión, que la China las llevó a ver los diferentes ambientes y había una puerta cerrada donde no las dejó entrar y les dijo 'este es un cuarto que es un sorpresa y en unos días tu papá les va a explicar'”, insistió Yanina Latorre.

De todas formas, la conductora decidió mantener su postura y aseguró: “No se, la verdad que no tengo ni idea de eso. A mi no me lo dijeron, quizás es algo que las chicas lo sepan y no me lo hayan querido todavía contar. Supongo que siendo algo seria Mauro el que debería".