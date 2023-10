Filtran las primeras fotos de Dani La Chepi junto a su nuevo novio

“Nuevamente de noche La Chepi. Su novio es el de suéter blanco”, se precisó en la cuenta en redes del programa LAM, América Tv, con las dos imágenes de prueba.

la chepi novio.jpg

Cabe señalar que la influencer había dicho que no quería exponer su nuevo vínculo en redes sociales debido a la mala experiencia que tuvo con su pareja anterior.

Dani La Chepi había contado que estaba conociendo a un hombre y mantiene hasta el momento la relación en reserva.

El fin de semana, la influencer cumplió años y lo celebró rodeada de familiares y amigos que postearon varios videos del festejo.

Las primeras fotos con quien sería su nueva pareja.

la chepi novio 1.jpg

La profunda reflexión de Dani La Chepi sobre el momento más duro de su vida

Después de un tiempo alejada de los medios, Dani La Chepi comenzó a reaparecer en la TV y dar algunas notas. En una entrevista con Socios del espectáculo, la humorista contó que le hizo bien tomar distancia.

“Tuve tiempos difíciles, pero estoy bien, mejor y contenta. A veces es necesario hacer pausas, una se ve obligada a hacerlo aunque no quiera, pero fue necesario”, sostuvo.

“Con las redes, que hoy explotan, y con MasterChef, tuve mucha más exposición de golpe. El cuerpo en un momento no me dio para más. Sentía que, si no frenaba, me moría. No daba más. Paré, pedí ayuda y promuevo que no tengan vergüenza de ir a terapia si están mal”, remarcó.

Dani mencionó el caso de Lali y Tini Stoessel, que hace poco hablaron de los problemas de salud mental que, a veces, están asociados a la fama. "Son chicas exitosas, pero hay que ver por dónde pasa el éxito en cada una. Si no estás feliz o sana, te caes”, afirmó.

“Está bueno poder mostrarle a nuestros hijos que una no tiene superpoderes, que mamá también puede estar triste o cansada, para que ella sepa, cuando crezca, que también le puede pasar. Y que eso está bien”, agregó.

Por último, Dani destacó que es importante poder hablar abiertamente de temas vinculados a salud mental. "Hoy, muchos artistas muestran su día a día, eso es más público, y está bueno conocerlos desde otro lado”, concluyó.