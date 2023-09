La profunda reflexión de Dani La Chepi sobre el momento más duro de su vida

“Con las redes, que hoy explotan, y con MasterChef, tuve mucha más exposición de golpe. El cuerpo en un momento no me dio para más. Sentía que, si no frenaba, me moría. No daba más. Paré, pedí ayuda y promuevo que no tengan vergüenza de ir a terapia si están mal”, remarcó.

Dani mencionó el caso de Lali y Tini Stoessel, que hace poco hablaron de los problemas de salud mental que, a veces, están asociados a la fama. "Son chicas exitosas, pero hay que ver por dónde pasa el éxito en cada una. Si no estás feliz o sana, te caes”, afirmó.

“Está bueno poder mostrarle a nuestros hijos que una no tiene superpoderes, que mamá también puede estar triste o cansada, para que ella sepa, cuando crezca, que también le puede pasar. Y que eso está bien”, agregó.

Por último, Dani destacó que es importante poder hablar abiertamente de temas vinculados a salud mental. "Hoy, muchos artistas muestran su día a día, eso es más público, y está bueno conocerlos desde otro lado”, concluyó.

El impactante relato de Dani La Chepi: la charla clave con su hija, que la llevó a tratar la ansiedad

“Hola a todos, muchas gracias por los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales, por eso desaparecí por unos días. Nos vemos pronto. Gracias”, escribió Dani La Chepi en un posteo en Instagram en mayo.

Después de una larga ausencia, la humorista reapareció y reveló que sufrió de depresión y ansiedad. "No me gusta mentir, no iba a inventar algo, no me parece ningún crimen. Es algo que nos pasa a un montón de personas y no hay que tener miedo de pedir ayuda, a la palabra ‘psiquiatra’, ‘psicólogo’, ‘terapia’, ‘medicación’. Me parece que cuando es necesario, es necesario”, expresó.

Dani remarcó que, como toda enfermedad, hay un tratamiento y se puede aliviar los síntomas. "Es un proceso y la depresión es una enfermedad como cualquier otra, y lo que me gustó decir, y que llegó por suerte, es que ningún estado es permanente y que con mucha, pero mucha ayuda, se sale”, sentenció.

dani la chepi 3.jpg

La salud de Dani La Chepi: la conversación que la llevó a tratar la ansiedad

Dani La Chepi estuvo en LAM, como angelita invitada. En el programa de Ángel de Brito, la influencer detalló que fue una charla con su hija, Isabella, lo que fue que la llevó a tratar su ansiedad.

"Yo me levantaba cuando la nena volvía del colegio o de la casa del padre, que pasaba tres o cuatro días. Me levantaba por inercia", recordó la humorista.

"Un día estábamos paseando a la perra y le digo: 'vos, ¿cómo me ves Isa?'", añadió y mencionó que la respuesta de su hija la dejó sin palabras: "Me responde: 'Yo te veo muy cansada y vos hace muchos años que no parás'. Me dijo: 'Descansa mamá, ¿de qué tenés miedo?'. Cunado se lo conté a mi médico, me dijo: 'tu hija te está diciendo lo más inteligente que te pueden decir'".

Al finalizar, Dani confesó que prefería no hablar en los medios de lo que pasó, pero optó hacer lo contrario para poder ayudar a otras personas. "No lo quería decir, pero lo estoy diciendo porque hay un montón de personas que pasa por lo mismo", cerró.