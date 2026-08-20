Vuelve "Teatrísimo", el ciclo a beneficio de la Casa del Teatro que reúne a importantes figuras

El ciclo Teatrísimo vuelve a reunír a grandes figuras del ambiente artístico en beneficio de La Casa del Teatro y se conoció la programación.
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El tradicional ciclo teatral, que reúne a las máximas figuras del espectáculo argentino en funciones únicas e irrepetibles, regresa con una edición especial a total beneficio de La Casa del Teatro.
El ciclo Teatrísimo vuelve a reunír a grandes figuras del ambiente artístico en beneficio de La Casa del Teatro y se conoció la programación.
A partir del lunes 24 de agosto y todos los lunes hasta el 5 de octubre, regresa Teatrísimo al Teatro Regina, el emblemático ciclo de teatro semimontado que reúne a grandes artistas argentinos en funciones únicas e irrepetibles, a total beneficio de la Casa del Teatro.
Con una programación que atraviesa autores argentinos e internacionales, esta nueva edición convoca a intérpretes y directores de enorme trayectoria para celebrar el teatro y acompañar una causa fundamental: sostener la labor de la Casa del Teatro, institución presidida por Linda Peretz.
Fundada por Regina Pacini, la Casa del Teatro brinda alojamiento, contención y acompañamiento a artistas y trabajadores teatrales mayores que dedicaron su vida a la escena.
Cada entrada de Teatrísimo colabora directamente con esta misión, convirtiendo a cada función en una experiencia cultural y solidaria. Creado originalmente por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo es un clásico de la cartelera porteña por donde han pasado figuras como Selva Alemán, Arturo Puig, Claudia Lapacó, Federico Luppi, Juan Leyrado, Darío Grandinetti y Oscar Martínez.
La organización y coordinación general de Teatrísimo 2026 está a cargo de Ernesto Medela, director de amplia trayectoria, vinculado al ciclo desde hace años y contará con la participación de Paula Marull, Juan Leyrado, Carola Reyna, Cristina Banegas, Boy Olmi, Ciro Zorzoli, Santiago Doria, Ricky Pashkus, entre otros.
El último lunes que será el 5 de octubre se realizará un homenaje a la gran China Zorrilla. Las entradas se pueden adquirir en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) y a través de Entrada Uno.