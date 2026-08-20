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Vuelve "Teatrísimo", el ciclo a beneficio de la Casa del Teatro que reúne a importantes figuras

El tradicional ciclo teatral, que reúne a las máximas figuras del espectáculo argentino en funciones únicas e irrepetibles, regresa con una edición especial a total beneficio de La Casa del Teatro.

20 ago 2026, 07:00
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El ciclo Teatrísimo vuelve a reunír a grandes figuras del ambiente artístico en beneficio de La Casa del Teatro y se conoció la programación.

A partir del lunes 24 de agosto y todos los lunes hasta el 5 de octubre, regresa Teatrísimo al Teatro Regina, el emblemático ciclo de teatro semimontado que reúne a grandes artistas argentinos en funciones únicas e irrepetibles, a total beneficio de la Casa del Teatro.

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Con una programación que atraviesa autores argentinos e internacionales, esta nueva edición convoca a intérpretes y directores de enorme trayectoria para celebrar el teatro y acompañar una causa fundamental: sostener la labor de la Casa del Teatro, institución presidida por Linda Peretz.

Fundada por Regina Pacini, la Casa del Teatro brinda alojamiento, contención y acompañamiento a artistas y trabajadores teatrales mayores que dedicaron su vida a la escena.

Cada entrada de Teatrísimo colabora directamente con esta misión, convirtiendo a cada función en una experiencia cultural y solidaria. Creado originalmente por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo es un clásico de la cartelera porteña por donde han pasado figuras como Selva Alemán, Arturo Puig, Claudia Lapacó, Federico Luppi, Juan Leyrado, Darío Grandinetti y Oscar Martínez.

La organización y coordinación general de Teatrísimo 2026 está a cargo de Ernesto Medela, director de amplia trayectoria, vinculado al ciclo desde hace años y contará con la participación de Paula Marull, Juan Leyrado, Carola Reyna, Cristina Banegas, Boy Olmi, Ciro Zorzoli, Santiago Doria, Ricky Pashkus, entre otros.

El último lunes que será el 5 de octubre se realizará un homenaje a la gran China Zorrilla. Las entradas se pueden adquirir en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) y a través de Entrada Uno.

La programación 2026 de Teatrísimo

  • Lunes 24 de agosto - 20.30 hs: VUELVE, una ópera prima de Paula Marull, ganadora del Premio Argentores 2012. Autora y dirección: Paula Marull Elenco: Juan Grandinetti, Federico Buso, Melisa Freund, Julia Garriz y Paula Marull. Uno no es lo que recuerda sino lo que pudo olvidar. Vuelve es la historia de dos hermanos que crecen, de dos mundos que se reencuentran y de una herida que se abre para que otra pueda cerrar.
  • Lunes 31 de agosto - 20.30 hs: GIRA TRUNCA, de Sandra Franzen. Dirección: Paula Ransenberg. Elenco: Daniela Catz y Paula Broner. Músico: Federico Berthet. Una comedia que nos traslada a los años cuarenta para seguir a Estrellita y Blanquita, dos artistas populares que recorren la provincia con sus obras de teatro y recitado argentino.
  • Lunes 14 de septiembre - 20.30 hs: LA CIUDAD CUYO PRÍNCIPE ERA UN NIÑO, de Henry de Montherlant. Dirección: Oscar Barney Finn. Adaptación: Carlos Furnaro. Elenco: Osmar Núñez, Paulo Brunetti, Iñaki Aldao y Tomás Castiglione. Un drama ambientado en un internado católico de París. André Sevrais, un alumno mayor, protege a Serge Souplier, un niño rebelde. El abate de Pradts, celoso y obsesionado con el pequeño, utiliza su poder para interferir en ese vínculo y desata un profundo conflicto moral y espiritual.
  • Lunes 21 de septiembre - 20.30 hs: LOS INVERTIDOS, de José González Castillo. Dirección: Ricky Pashkus. Elenco: Cristina Banegas, Juan Leyrado, Boy Olmi, Alfredo Staffolani, Agustín Vidal Rossi, Charo Gejo, Fiorella Cilento, Joaquín Navarro y Valentín Malignani. Una familia acomodada se desmorona tras el descubrimiento de la doble vida sexual de Florez, esposo de Clara y padre ejemplar. La revelación de lo secreto y lo prohibido conduce a un desenlace trágico.
  • Lunes 28 de septiembre - 20.30 hs: LAS REGLAS DE URBANIDAD EN LA SOCIEDAD MODERNA, de Jean-Luc Lagarce. Traducción: Ingrid Pelicori . Dirección: Ciro Zorzoli. Elenco: Carola Reyna. La obra presenta un falso manual de buenas maneras que detalla cómo actuar desde el nacimiento hasta la muerte. A través de reglas rígidas, expone el intento de controlar el miedo a la vida, al dolor y a lo desconocido.
  • Lunes 5 de octubre - 20.30 hs: LAS D´ENFRENTE, de Santiago Doria. Homenaje a CHINA ZORRILLA.

     

 

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