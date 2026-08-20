Vuelve "Teatrísimo", el ciclo a beneficio de la Casa del Teatro que reúne a importantes figuras

Cada entrada de Teatrísimo colabora directamente con esta misión, convirtiendo a cada función en una experiencia cultural y solidaria. Creado originalmente por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo es un clásico de la cartelera porteña por donde han pasado figuras como Selva Alemán, Arturo Puig, Claudia Lapacó, Federico Luppi, Juan Leyrado, Darío Grandinetti y Oscar Martínez.

La organización y coordinación general de Teatrísimo 2026 está a cargo de Ernesto Medela, director de amplia trayectoria, vinculado al ciclo desde hace años y contará con la participación de Paula Marull, Juan Leyrado, Carola Reyna, Cristina Banegas, Boy Olmi, Ciro Zorzoli, Santiago Doria, Ricky Pashkus, entre otros.

El último lunes que será el 5 de octubre se realizará un homenaje a la gran China Zorrilla. Las entradas se pueden adquirir en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) y a través de Entrada Uno.

La programación 2026 de Teatrísimo