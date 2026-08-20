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El Turco García dejó plantada en el altar de Gran Hermano a Mariela Prieto y se armó lío: "Es un problema de..."

El Turco García explicó por qué no fue a la noche de bodas en la casa de Gran Hermano y marcó la distancia con su pareja Mariela Prieto.

20 ago 2026, 08:00
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El Turco García dejó plantada en el altar de Gran Hermano a Mariela Prieto y se armó lío: Es un problema de...
El Turco García dejó plantada en el altar de Gran Hermano a Mariela Prieto y se armó lío: "Es un problema de..."
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El Turco García dejó plantada en el altar de Gran Hermano a Mariela Prieto y se armó lío: "Es un problema de..."

Lo que fue una noche a pura emoción y amor para muchos de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en todo lo contrario para Mariela Prieto.

La participante estaba ilusionada con que su pareja, el Turco García, apareciera en la famosa casa para sumarse al casamiento simbólico de varios participantes.

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Sin embargo, el exfutbolista brilló por su ausencia y Mariela quedó esperándolo vestida de novia y viendo como varios de los chicos vivían su momento de dar el sí.

En el streaming La Jugada, El Turco García salió al aire en la previa a la noche de bodas en GH y explicó por qué no iba a ir al reality para cumplirle el sueño a su pareja.

"Lo que pasa es que yo estoy volviendo de viaje, paré en la ruta para hablar y no sé si llego", comentó el Turco García en diálogo con Daniela Celis y Mica Viciconte.

"¿Vos querés?", le consultó la pareja de Fabián Cubero. Y él se sinceró: "No sé", dijo y definió su actual estado civil como "gris". "Nosotros estábamos distanciados, nada más que eso. No estábamos bien pero tampoco estábamos mal", reconoció el exfutbolista.

Y dejó en claro que no tiene intenciones de ir a apoyar a Mariela en el reality: "No iría, yo la voy a esperar en mi casa. Necesitamos una charla pendiente seguro cuando salga", agregó firme.

"Es problema de ella, mío no", cerró sobre la ilusión que tenía Mariela de verlo en la casa para el casamiento.

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La participante se puso el vestido blanco, esperó que el Turco García apareciera en algún momento pero finalmente no hubo nadie del otro lado del altar.

"Andre (Andrea del Boca) no me dio el anillo a mí, no sé por qué, me la dio Brian. Raro", decía Mariela. Y Brian Sarmiento, que se casó con Danelik, explicó por qué le dio un anillo.

"Se la di yo Santi porque hizo pasar a todas las parejas menos a Mariela entonces agarré un anillo y se lo di", comentó ante la evidente tristeza de Mariela.

     

 

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