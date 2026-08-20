El Turco García dejó plantada en el altar de Gran Hermano a Mariela Prieto y se armó lío: "Es un problema de..."

"Lo que pasa es que yo estoy volviendo de viaje, paré en la ruta para hablar y no sé si llego", comentó el Turco García en diálogo con Daniela Celis y Mica Viciconte.

"¿Vos querés?", le consultó la pareja de Fabián Cubero. Y él se sinceró: "No sé", dijo y definió su actual estado civil como "gris". "Nosotros estábamos distanciados, nada más que eso. No estábamos bien pero tampoco estábamos mal", reconoció el exfutbolista.

Y dejó en claro que no tiene intenciones de ir a apoyar a Mariela en el reality: "No iría, yo la voy a esperar en mi casa. Necesitamos una charla pendiente seguro cuando salga", agregó firme.

"Es problema de ella, mío no", cerró sobre la ilusión que tenía Mariela de verlo en la casa para el casamiento.

La desilusión total de Mariela Prieto en las bodas de Gran Hermano

Mariela Prieto expresó su malestar por no haber tenido su momento romántico en las bodas que tuvo la casa de Gran Hermano en la noche del miércoles

La participante se puso el vestido blanco, esperó que el Turco García apareciera en algún momento pero finalmente no hubo nadie del otro lado del altar.

"Andre (Andrea del Boca) no me dio el anillo a mí, no sé por qué, me la dio Brian. Raro", decía Mariela. Y Brian Sarmiento, que se casó con Danelik, explicó por qué le dio un anillo.

"Se la di yo Santi porque hizo pasar a todas las parejas menos a Mariela entonces agarré un anillo y se lo di", comentó ante la evidente tristeza de Mariela.