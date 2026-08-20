Darío Barassi confesó el reclamo íntimo que le hace su esposa y sorprendió a todos: "Cuatro palabras"

“Recién me dijo una frase que no sé si decirla porque ella es psicóloga, pero fue un comentario muy gracioso sobre la falta de actividad sexual en el hogar”, relató entre risas.

La confesión despertó todavía más curiosidad en Mario Pergolini, quien quiso saber si se trataba de un reclamo habitual o si había sido algo excepcional. Sin vueltas, le preguntó: “¿Es la primera vez que lo reclama? ¿Te lo dijo con humor?”.

Frente a la insistencia del conductor, Barassi destacó que su esposa había encontrado una manera muy particular de plantearle la situación. “Fue un comentario cortito, te diría que fueron cuatro palabras”, explicó, manteniendo el misterio sobre la frase exacta del reclamo marital.

El actor también intentó poner la situación en contexto y señaló que la dinámica familiar y laboral puede influir en los momentos que comparte con su pareja. “Puede pasar porque tenemos dos hijas y trabajamos”, reconoció durante la entrevista.

Pero la charla todavía tenía una última revelación. En medio de su sincericidio, Darío Barassi contó que existe además una dificultad física que puede complicarle los encuentros íntimos. Con su habitual sentido del humor, lanzó una confesión que volvió a generar sorpresa en el estudio: “No sabés la cantidad de calambres que tengo teniendo relaciones sexuales”.

Así, lo que comenzó como una broma de Mario Pergolini sobre la vida sexual del actor terminó derivando en una inesperada confesión de Darío Barassi, quien habló con absoluta naturalidad sobre la intimidad en su matrimonio, los tiempos que atraviesa junto a su esposa y hasta los particulares inconvenientes físicos que enfrenta a la hora de tener relaciones.

Quién es la esposa de Darío Barassi

Darío Barassi mantiene una relación de larga data con Lucía Gómez Centurión, su esposa y madre de sus dos hijas, Emilia e Inés. Aunque el conductor suele compartir detalles de su vida familiar, ella mantiene un perfil mucho más alejado de las cámaras.

La historia de amor comenzó cuando ambos tenían 16 años y se conocieron en San Juan, su ciudad natal, a través de amigos en común. Para Barassi fue amor a primera vista, aunque inicialmente Lucía no mostró el mismo interés. Con el tiempo se hicieron amigos y compartieron distintas experiencias hasta que finalmente el vínculo se transformó en una relación.

Luego de terminar la secundaria, ambos se instalaron en Buenos Aires. Mientras Barassi estudió abogacía, Lucía se formó como psicóloga. El romance se consolidó en 2010 y cinco años después dieron el sí. La pareja se casó en febrero de 2015 y, posteriormente, formó una familia con la llegada de Emilia e Inés.

En distintas oportunidades, Barassi dejó en claro la importancia que tiene Lucía en su vida y recordó cuánto tuvo que insistir para conquistarla. “Era muy claro para mí que era la mujer de mi vida”, expresó el conductor al hablar sobre la relación.

Con el paso de los años, la pareja atravesó distintas etapas y continúa compartiendo su vida familiar. En 2026, al celebrar un nuevo aniversario de casados, Barassi volvió a destacar el vínculo que construyeron y aseguró: “Somos equipo desde los 23”.