La hija de Mario Pergolini audicionó en Popstars, cantó un hit inolvidable y sorprendió a todos: el video

Luego llegó el momento más esperado: la audición. Valentina Pergolini tenía solamente 30 segundos para intentar convencer al jurado y decidió apostar por una presentación sin demasiados elementos. Se ubicó frente a los coaches y eligió cantar a capela “Baby One More Time”, el popular hit de Britney Spears.

La elección terminó dando resultado. Después de las distintas presentaciones, llegó el momento en que Nico Vázquez comenzó a mencionar los números de los participantes que continuaban en competencia. Entre los seleccionados apareció el 2274, confirmando que Valentina había conseguido avanzar a la próxima instancia de Popstars.

De esta manera, la joven logró dar un primer paso dentro del reality y comenzar a mostrar sus condiciones artísticas más allá de la conocida familia a la que pertenece. Si bien ser hija de una figura de la televisión como Mario Pergolini supone inevitablemente una exposición particular, Valentina ya cuenta con antecedentes propios vinculados al mundo del espectáculo.

Antes de llegar a este reality musical, ya había participado de audiciones abiertas y conseguido un lugar en Despertar de Primavera, el musical dirigido por Fernando Dente que tuvo su temporada en el Teatro Ópera. Aquella experiencia le permitió acercarse previamente al escenario y sumar recorrido dentro del ámbito artístico.

Ahora, el desafío para Valentina Pergolini será continuar avanzando dentro de la competencia y atravesar las próximas etapas que propone Popstars. Su objetivo será demostrar que tiene las condiciones necesarias para convertirse en una de las nuevas integrantes de la banda que busca formar el reality.

Cuánto midió el estreno de Popstars con Nico Vázquez en Telefe

Popstars tuvo este lunes su esperado estreno por Telefe con Nico Vázquez al frente y un jurado de lujo integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el reconocido productor musical mexicano Carlos “Charlie” García.

Durante la previa, Telefe Noticias marcaba 10.1 puntos mientras se anticipaba el debut del reality. Ya con el primer programa al aire, a las 21:41, el ciclo se mantenía en 10.0.

La medición fue en aumento y, a las 21:54, Popstars alcanzó los 11.8 puntos, quedándose con el primer lugar de la noche frente a Es mi sueño, de El Trece, que registraba 7.4.

El reality continuó liderando durante la emisión, con 11.2 a las 22:05 y 11.6 a las 22:20. Luego descendió a 10.7 y cerró a las 22:40 con 11.1 puntos, mientras Mario Pergolini llegaba a 5.6 con Otro día perdido.

En el programa, el jurado evaluó a las candidatas que llegaron al estadio con el objetivo de convertirse en integrantes del nuevo grupo.