La durísima sanción de Gran Hermano a Chiara por romper las reglas: "No podrás..."

Luego, el 'Big' remarcó: "Cualquier grito, lo mismo da si es favorable o adverso. No tiene que incidir en el estado de ánimo de nadie ni otorgarle un valor significativo al punto de conjeturar que ese grito determina la mirada del afuera, gravísimo error. Es para ahuyentar esos fantasmas que impuse la regla de no hablar sobre los gritos".

"Sin embargo, no siempre acatan esta norma cuya finalidad es alentarlos a que solo se concentren en su propio desempeño puertas adentro", continuó.

"Quiero dirigirme a Chiara, en particular. Sos consciente que anoche recibiste un grito sobre el cual hiciste referencia en la casa, situación que me obliga a aplicar una sanción. A partir de este momento, Chiara, estás nominada, es decir, formás parte de la placa de esta semana y no podrás ser salvada por el líder",le comunicó el dueño de la casa a la morocha.

Alarma en Gran Hermano: los videos que preocupan por presuntos actos de violencia contra Luz

En los últimos días, Luz Tito y El Pestañas han aprovechado para disfrutar de pasar tiempo juntos en la casa de Gran Hermano luego de meses distanciados. La visita del español fue una bocanada de aire fresco para la jujeña.

Sin embargo, en las últimas horas, en las redes sociales empezaron a viralizarse algunos momentos de tensión entre la morocha y su pareja.

Hace poco se conoció que El Pestañas se mostró incómodo porque su pareja suele hacerle correcciones sobre algunas expresiones que tiene en la casa.

"Yo se que se puede entender más una expresión que otra pero no que me digas cómo si tuvieses que educarme. Explícame que aquí hay un tipo de expresiones que en España son otras, no me hagas entender que soy un desubicado, que no sé qué es", le reprochó.

Lo cierto es que ahora ocurrió otro ida y vuelta entre Luz y su novio.

En un video que se hizo viral en X, la jujeña le hace un firme pedido al Pestañas: "Me tuviste el brazo así (lo levanta hacia arriba)... re fuerte y estabas enojado. La verdad... no me gusta y me da vergüenza. No quiero que digan eso (afuera)".

El muchacho se pone incómodo y ella insiste en decirle que pare con su accionar. "Sí, me da vergüenza", sentenció.