José Glinski le pidió casamiento a Tamara Pettinato con un audio al aire: su furiosa reacción

"Me dicen que tenemos un audio. A ver...", anunció la hija de Roberto Pettinato al aire sin saber lo que se venía.

Ahí se escucha la voz de Glinski diciendo: "Yo les propongo viajar todos juntos a nuestro casamiento en Jerusalén, en Israel. Vamos todos al muro de los lamentos y hacemos un casamiento judío. Amor, te estoy proponiendo casamiento, pero en Israel con toda la banda. ¿Qué pensas?".

Embed

Ante esta situación inesperada, Tamara Pettinato se mostró un poco incómoda por la manera en que su pareja le propuso casamiento. "Si me vas a pedir casamiento así me parece una mier..", reaccionó furiosa y sonriendo.

Luego, Tamara Pettinato mostró la intimidad de la familia en el momento en que Glinski le pedía la mano de su hija a Roberto Pettinato en la mesa.

"Vengo a pedirte la mano de tu hija para que sea mi esposa", explicaba José. A lo que el músico le respondió con su habitual humor: "Te puedo dar un dedo ahora".

Y luego el funcionario le explicó detalles de la manera en que se realizará la boda con tres ritos, finalizando en el sagrado Muro de los Lamentos, de suma importancia para el judaísmo. Se viene el casamiento.

Embed

Tamara Pettinato habló de su disputa legal con El Nueve y se mostró filosa contra Beto Casella

A siete meses de los escandalosos videos que salieron a la luz de Tamara Pettinato con el ex presidente Alberto Fernández, la panelista habló con Intrusos, América Tv, sobre los cambios que esto le trajo y cómo continúa su juicio laboral con El Nueve.

Lo cierto es que en aquel entonces Tamara trabajaba como panelista en Bendita Tv y tuvo una polémica con el conductor Beto Casella ya que junto a la producción decidieron desvincularla del programa.

"Lo lleva adelante mi abogado porque como es laboral, me va avisando cuando pasa algo pero no es algo que ya esté cerrado porque no llegamos a un acuerdo. Ellos dicen que yo me fui por voluntad propia, así que estamos en esa”, aseguró sobre las cuestiones legales.

Luego, sobre su vínculo con Beto, admitió que no tuvo la actitud que esperaba y remarcó: “Me sorprendió pero en las malas vos ves como es la gente. Gente que vale la pena de verdad no me soltó nadie”.

“Cualquiera que le pase algo así todo el mundo sale a pegarle. En el caso mío es algo que yo no elegí hacer público, lo eligió otra persona por mí y después todos salen a pegarte, en un punto me chup… un huevo”, sostuvo.