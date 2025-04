Mica Viciconte le arruinó la fiesta de 15 a Allegra Cubero y reavivó la guerra con Nicole Neumann

Poroto Cubero se encargará de realizar una fiesta para Allegra, de la cual no participará Nicole. La diosa de las pasarelas, en tanto, llevará a la joven de viaje.

En Implacables (El Nueve), la periodista Naiara Vecchio reveló que Mica era quien no estaba dispuesta a estar en la misma fiesta con Nicole.

"El 6 de enero próximo es el cumpleaños de 15 de Allegra. En un primer momento, estaba previsto que Nicole asista a la fiesta porque la iban a organizar tanto Poroto como Neumann en conjunto. Pero Mica Viciconte plantea que ella no quiere compartir un momento con Nicole y que si se hacía esta fiesta no iba a ir”, detalló la panelista.

Finalmente, la ex Combate logró su cometido y no tendrá que estar en la misma fiesta con la ex de Cubero. "Se pactó que Poroto Cubero le organice la fiesta, que vaya Mica Viciconte, y Nicole Neumann quien se organiza también en el vestido que va a llevar su hija. Además, Nicole le va a hacer el viaje en enero", completó.

Fabián Cubero se diferenció de Nicole Neumann tras el posteo de su hija Allegra y admitió su dura actitud

La fiesta de 15 años de Allegra, una de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann que tendrá lugar recién en 2026, desató una nueva guerra entre la modelo y su exmarido quienes venían manteniendo una distante pero calma relación.

Lo cierto es que tras la catarata de críticas que se generaron tras conocerse que Cubero y su actual pareja, Mica Viciconte, le harían el festejo a la adolescente mientras que Nicole no participaría de ella y se ocuparía de regalarle un viaje a su hija, Allegra hizo un descargo desde sus redes sociales para pedir que dejen de atacarla, tanto a ella como a su familia.

Así las cosas, mientras que la modelo bancó públicamente la decisión de la nena asegurando que fue "muy maduro" de su parte y hasta se conmovió por lo que escribió si bien aseguró que le "duele que ella tenga que pasar con 14 años", muy por el contrario Fabián Cubero se paró en la vereda completamente opuesta.

Entrevistado por LAM (América TV), Poroto fue claro y tajante a la hora de manifestar su disconformidad con semejante exposición en la que quedó inmersa. "Ya hablé con Ali, y son cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno… Para nada”, disparó de movida.

Al tiempo que argumentó su posición, asegurando que su hija "siendo tan chica se exponga a una situación así me parece innecesario. Es una nena de 14 años, no tendría por qué exponerse a esas cosas. Yo tengo la experiencia de lo que son las redes sociales, con gente que está detrás de las redes sociales atacando a todos, me parece innecesario”.

En tanto, cuando le consultaron por los dichos de Neumann deslizando que ellos habrían sido quienes filtraron a los medios la decisión de que no participe del festejo, Cubero se limitó a responder irónico: "Nosotros no tenemos amigos en los medios", antes de dar por finalizada la entrevista.