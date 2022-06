Julia Mengolini, sacada en una nota: furia, insultos y un exabrupto contra Ángel de Brito

Embed

"Ángel de Brito es un hijo de p... Lo último que hizo fue una operación, donde publicó mi sueldo. Trabajás para gente que es una mierda, pero no es culpa tuya", siguió la conductora, indignada.

El cronista intentó explicarle que quería haberle una entrevista sobre sus dichos respecto al reality del Pampita. Sin embargo, Mengolini se negó a hablar con LAM.

"No es con vos, es con ellos", insistió la conductora, que no quiso que pasen su violenta reacción en el programa. "No pongas esto al aire. No tenés mi permiso. ¡No voy a darle una nota a LAM!", sentenció.

Yanina Latorre le contestó a Julia Mengolini

Después de ver la reacción de Julia Mengolini con LAM, Yanina Latorre se encargó de contestarle.

"Es una inútil y maltratadora seria", exclamó.

Andrea Taboada también le respondió a la conductora. "Es tonta. No tiene sentido lo que hace", opinó.

"Para las kirchneristas de ella, que viven del Gobierno, todo es una operación", sentenció Yanina.