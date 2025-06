Peligra la continuidad del programa de Homero Pettinato, a días de su debut: "Corre riesgo"

Si bien desde la señal todavía no se toman decisiones drásticas, las cifras encendieron la alerta. En ese sentido, Tomás Dente fue contundente al hablar sobre el futuro del ciclo si no se revierte la tendencia: "Si los números bajos persisten, yo ya me animo a decirles... ayer midió 3.2 y hoy 2.6. Corre riesgo de acá a un mes, su permanencia en el aire".