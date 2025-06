Se supo quién es la actriz que habría salido con Tato antes de entrar a Gran Hermano

Embed

¿Romance en puerta? dos exparticipantes de Gran Hermano se habrían ido juntos de la última gala

El panelista de Gran Hermano 2024 (Telefe), Gastón Trezeguet, compartió una revelación sobre dos exjugadores del programa, quienes aparentemente se habrían ido juntos tras la última gala del ciclo.

Durante su participación en Se picó, el programa de streaming de República Z, Trezeguet deslizó que entre Juan Pablo De Vigili y Sabrina Cortez habría surgido un vínculo especial. “Todas muerta con Devi, no va a que Sabrina va a hacer entrega y se lo gana”, expresó el analista, y agregó: “Yo no fui, pero a mí me llegó que Sabrina estaba muy a la pesca de Devi”.

"Pero Sabrina había dicho que le gustaba Devi", intervino Romina Uhrig. A lo que Gastón le contestó: “Yo no sabía que había dicho que le gustaba, pero ella viva, sabiendo que se le iban a tirar todas, no sacó las uñas, sino lo siguiente”.

“Apretaditos, apretaditos. Pásame el número, que te doy el número. Y todas odiadas con Sabrina porque se lo choriceó, se lo ganó”, concluyó Trezeguet, dejando en claro que la situación generó revuelo entre las demás.

juan pablo de vigili.jpg