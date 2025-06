Mirtha Legrand sobre los rumores de su despedida definitiva de la TV: "No hice..."

Sin vueltas, La Chiqui respondió en el mismo tono en el que lo ha hecho en los últimos años: “Desde hace años que digo que me retiro, pero sigo. Disfruto mucho hacer mi programa”, comenzó diciendo. Y sobre si piensa o no retirarse este año, aseguró: “Esta vez yo no hice ningún comentario”.

mirtha legrand.jpg

Cuántos años cumplió Mirtha Legrand con su clásico programa

Lejos de alejarse de su actividad, Mirtha Legrand continúa al frente de su histórico ciclo, que el sábado 7 de junio celebró 57 años desde su estreno.

La ocasión fue especialmente emotiva para la conductora, quien no logró contener las lágrimas al recibir una torta en conmemoración del aniversario. Frente a cámaras, y visiblemente conmovida, expresó: “Disculpen, me emocioné muchísimo”.

A lo largo de su breve discurso, la presentadora hizo un repaso emocional de su recorrido televisivo. “57 años... parece mentira. Me ha acompañado el público tanto y con tanto cariño y tanto amor”, señaló.

También reflexionó sobre el paso del tiempo y la transformación de su figura pública: “Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado, así que muchas gracias”.

El programa de Mirtha Legrand, que comenzó en 1968 como Almorzando con las estrellas en Canal 9, revolucionó la televisión argentina con su formato de entrevistas distendidas alrededor de una mesa.

Renombrado Almorzando con Mirtha Legrand y, más tarde, La Noche de Mirtha, el ciclo se convirtió en un ícono cultural, siendo escenario de entrevistas memorables con presidentes, artistas y figuras de todos los ámbitos.

A lo largo de 57 años, Mirtha marcó la agenda mediática con su estilo incisivo y su capacidad para generar titulares. “A pesar de los años, sigue teniendo una habilidad única para instalar temas en los medios”, destacaron en Intrusos, reconociendo su impacto en la cultura popular.