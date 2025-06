Wanda Nara afrontará una dura sanción si frustra el encuentro de sus hijas con Mauro Icardi y La China

"Hágase saber a la Sra. Nara que deberá facilitar el cumplimiento de la medida cautelar precedentemente dispuesta, bajo apercibimiento de imponerle una multa ejemplar... la que fijo en la suma de PESOS DIEZ MILLONES (\$10.000.000) a favor del Hospital de Pediatría ‘Profesor Dr. Juan P. Garrahan’…", indica el fallo.

La resolución no solo marca un hito en el conflicto legal entre la mediática y el jugador, sino que también pone el foco en las consecuencias económicas que podrían derivarse de un eventual incumplimiento. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se concrete el reencuentro entre Icardi y sus hijas, un momento que promete estar rodeado de atención mediática.

Mauro Icardi recibió una noticia clave sobre el reencuentro con sus hijas: qué sucederá con La China Suárez

Después de más de meses de un intenso enfrentamiento judicial y mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara por el tiempo compartido con sus hijas, Isabella y Francesca, este jueves Yanina Latorre reveló que finalmente la Justicia falló a favor del futbolista y le concedió la tenencia de las niñas por los próximos siete días.

Lo cierto es que, tras el frustrado reencuentro del jugador con sus hijas en el Día del Padre —cuando una medida judicial le prohibió la presencia de su actual pareja, Eugenia “La China” Suárez—, Icardi decidió presentar un escrito ante el Juez apelando dicha restricción y argumentando sus motivos para que sus hijas pudieran compartir un momento con su novia. Finalmente, este jueves el Juzgado Civil número 106 resolvió en favor de Mauro.

Así lo comunicó Yanina Latorre en sus historias de Instagram, donde mostró el documento judicial. "Mauriño puede llevarse a sus hijas por siete días. El escrito dice que a partir de mañana las puede retirar por el Chateau. Y las debe reintegrar el 4 de julio a las 11 hs.", anunció la conductora de SQP (América TV).

Aunque Yanina dejó entrever que no sería una situación sencilla, deslizó: "¿Será tan sencillo? Ojalá me equivoque, pero no creo que Wanda le facilite las cosas", y agregó que el juez "también autoriza a que esté la nipona", en referencia a Eugenia “La China” Suárez.

La panelista también explicó que "los primeros días deberían estar solas las niñas con el padre. Y en los días subsiguientes se pueden incorporar la nipona y sus críos", y cerró con ironía: "Listo. No van", insinuando que Wanda seguiría firme en su negativa a que sus hijas tengan contacto con la actriz.

Además, Latorre compartió fragmentos del fallo judicial, que incluso autoriza que Isabella y Francesca vayan a la casa de Icardi con sus mascotas. Finalmente, recordó: "ayer tenían mediación por los alimentos pedida por Wanda. Mauriño recusó al mediados y no se presentó. La historia de nunca acabar".