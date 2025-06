René Bertrand y Belén Giménez: 16 años de amor, una hermosa familia y un adiós lleno de dolor

La enfermedad que lo afectaba se manifestó primero con dolores persistentes. Aunque trataron de mantenerlo en privado, su entorno más cercano sabía que su salud estaba deteriorada. Belén fue quien más lo sostuvo: lo acompañó en cada tratamiento, cuidó de sus hijos y mantuvo el hogar unido con amor incondicional.

René sufrió un colapso repentino en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el desenlace de una enfermedad larga y silenciosa. Belén estuvo con él hasta el final. Ahora enfrenta el desafío más doloroso: seguir sin su gran amor. Amigos como Mariano Iúdica y Gustavo Sofovich ya expresaron su pesar y destacan su fortaleza, sensibilidad y entereza frente a la pérdida.

María Rosa Fugazot reveló cuál era el último deseo de su hijo René Bertrand antes de su muerte

Este jueves el mundo del espectáculo se vio conmovido por la triste noticia del actor René Bertrand a los 53 años, hijo del recordado César Bertrand y de María Rosa Fugazot.

En el programa Intrusos (América TV), Pablo Layús compartió al aire el doloroso audio que le envió Fugazot, en medio de su profunda tristeza, y en el cual reveló cuál era el deseo de su hijo en caso de morir.

El periodista se contactó con María Rosa Fugazot para saber cómo se encontraba tras la trágica noticia, y la actriz, conmovida, expresó: “Él amaba Córdoba y amaba Carlos Paz”, haciendo alusión al profundo vínculo que René había forjado con el público cordobés durante tantas temporadas teatrales en Villa Carlos Paz.

“Recién me acordaba que me preguntaban y que yo dije que no sé qué hacer porque él quería que echaran un poco de cenizas en Carlos Paz, un poco en la cancha de Racing y otro poco en Actores”, confesó con la voz quebrada, al recordar la pasión de su hijo por el club de Avellaneda y por su carrera artística.

Además, compartió las charlas que mantenían entre madre e hijo en tono más distendido: “Cuando hablábamos en joda de esas cosas él siempre decía lo mismo, ‘yo quiero un puñadito en Carlos Paz, un puñadito en Actores y un puñadito en la cancha’”.

“Dios los bendiga a todos en Córdoba y Carlos Paz que lo llenaron de amor siempre. Gracias”, concluyó su movilizante mensaje María Rosa Fugazot, despidiendo a su hijo René Bertrand a los 53 años.

La triste noticia fue confirmada por su amigo Gustavo Sofovich. Según precisó la periodista Laura Ubfal, el actor estaba atravesando una enfermedad y "un fuerte virus provocó un desenlace fatal".

René Bertrand había contraído matrimonio con la actriz Belén Giménez en 2016, luego de ocho años de relación. Juntos tuvieron dos hijos: Sofía y Franco. Desde pequeño, René estuvo ligado al mundo artístico, siguiendo los pasos de sus padres y dejando una huella en la escena nacional.