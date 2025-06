La novia de un participante de La Voz Argentina la frenó en seco a Lali: "Llamamos a Pedro"

Tras una deliberación reñida, Agustín y Mauricio optaron por sumarse al team de La Sole, una de las coaches más queridas del certamen, que ya ha demostrado tener un ojo afinado para detectar talentos con futuro. Su calidez, experiencia y compromiso con los participantes fueron clave en la decisión.

Así, La Voz Argentina inició su temporada con una noche cargada de emociones, risas y mucho talento. El debut dejó en claro que el programa sigue vigente y preparado para conquistar nuevamente a la audiencia con historias de vida, sueños por cumplir y voces que emocionan desde el primer segundo.

Embed

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito se enojó con Miranda! tras un bloqueo inesperado

Este lunes arrancó la quinta temporada de La Voz Argentina 2025 por Telefe, con Nicolás Occhiato debutando como conductor principal. La primera emisión no solo estuvo cargada de emoción y talento, sino también de un inesperado cruce entre miembros del jurado.

Durante el transcurso del programa, el jurado —integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda!, compuesto por Juliana Gattas y Ale Sergi— vivió un momento de tensión cuando una jugada estratégica desató la furia de la intérprete de Disciplina.

Todo ocurrió durante la audición de Nina Ventre, una joven cantante que eligió interpretar el tema Latin Girl. Como en cada presentación, los coaches solo pueden escuchar la voz de los participantes y presionar el botón rojo si desean sumarlos a su equipo. En este caso, Miranda! fue el primero en reaccionar: no solo se dieron vuelta, sino que además utilizaron el “bloqueo” contra Lali, impidiéndole participar de la elección.

Al darse cuenta de que había sido bloqueada, Lali no ocultó su malestar. "¿De verdad, Alejandro? ¿De verdad, Juliana? Años de amistad y de música, Miranda!", reclamó visiblemente molesta, dejando en claro que se sintió traicionada por sus colegas y amigos.

Ale Sergi justificó la maniobra: "Pero sabemos que te iba a elegir a vos, entonces te bloqueamos". Sin embargo, Lali no estuvo de acuerdo con esa afirmación: "No es verdad que me iba a elegir a mí", replicó. Para zanjar la discusión, Sergi le preguntó directamente a la participante si hubiera elegido a Lali, y Nina confirmó que sí.

Afectada por la situación, la artista expresó con ironía: "No me digas esto, lloro... Bueno, yo la voy a ir a abrazar igual porque puedo. Me han cortado las alas", y remató con una advertencia entre risas: "Me la voy a cobrar Miranda! eh".

Así, la primera gala dejó en claro que esta nueva edición de La Voz Argentina no solo promete grandes voces, sino también momentos intensos entre sus jurados.