Wanda Nara mostró el emotivo recibimiento de sus hijas tras la polémica con Mauro Icardi: "Voy a llorar"

"Seguí la flecha. Para mamá. Hace un video", le dejaron las pequeñas por escrito en un papel que colocaron en la puerta del departamento.

Por otro lado, le hicieron un camino con pétalos de flores para llegar a otra habitación donde dejaron otra carta especial de bienvenida para la mediática. "Voy a llorar", se la escucha decir en medio del video.

"Bienvenida mami. Te amo. Te extrañé mucho”, decía la última carta. Ante esto, Wanda agregó: “Ayer me recibieron mis hijos, entre cartas cartas, sorpresas, y mucho amor”.

Wanda Nara relató en detalle el doloroso momento que vivieron sus hijas en la casa de Mauro Icardi

Tras el revuelo por la presencia de La China Suárez en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas, Wanda Nara habló en exclusiva con LAM (América TV).

En el programa de Ángel de Brito, la mediática dijo que hubo un gesto puntual del jugador, que fue lo que la dejó bastante triste.

Wanda contó que sus hijas invitaron a su padre a un acto escolar. Él prometió que iba a ir, pero finalmente faltó a la cita.

Yanina Latorre mencionó que Mauro "no estaba al tanto". Enseguida, la mediática reaccionó: "Se lo pidieron el jueves en una de las video llamadas que son supervisadas. Si dice que no es un grado de locura enorme. Por suerte había alguien monitoreando, yo no estaba. Él dijo que no podía ir, que no llegaba, porque tenía ocupada la agenda cuando mis hijas ven que sí ha ido a actividades de los hijos de la otra persona. Es un dolor enorme para ellas".

La rubia precisó además que luego, cuando las nenas fueron a la revinculación con Icardi, hubo un comentario que no fue del agrado de ellas: "Llegaron a una casa en la que escucharon a nenes chiquitos llamarlo papá a su papá. Escucharon a una nena que le quería mostrar el living de la casa, las hicieron sentir como invitadas en su propia casa".

Y, sobre el encuentro, finalizó: "Mis hijas iban con un montón de planes a pasar tiempo con su papá y lamentablemente no pudieron. Tenían mucha ilusión, se encontraron con otra cosa, las obligaron a mentir cuando hubo llamada de control... fue feo".