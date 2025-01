La crucial decisión que tomó Matías Alé sobre su casamiento con Martina Vignolo

“Estamos empezando a ser la lista despacito de invitados, definiendo cuánto gente va a venir pero ex no va a haber", reconoció tirando para atrás la idea que tuvo en un principio.

En cuanto a los motivos, compartió su reflexión al respecto del tema y explicó: "Creo que ya está, para cerrar el pasado uno tiene que bajar la persiana y pensar en el presente, el futuro”.

Para la fiesta, la pareja decidió hacer tres celebraciones: por civil en la cancha de Boca, luego en Mar del Plata, ciudad donde nació Martina, y finalmente otro festejo en capital.

Matías Alé se quebró al hablar de su salud mental en el Cantando 2024: "Yo vivo de momentos"

Este jueves, en el Cantando 2024 (América TV), Matías Alé se presentó y con su partenaire Martu Scigliano interpretaron una cumbia: Corazón de Los auténticos decadentes.

Después de recibir la devolución del jurado, Alé abrió su corazón y habló de su salud mental. "Más allá de que nos vayamos o no la semana que viene, yo ya estoy feliz y agradecido". comenzó diciendo.

Acto seguido, se quebró y expresó: "Yo desde que pasé lo que pasé yo vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si yo me voy. Ya para mí es un montón".

Ahí, intervino la conductora Florencia Peña y le manifestó unas dulces palabras: "Sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás que inspira para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso hace que se te quiera tanto".

"Estoy un poco sensible estos días. Con Migue Granados hicimos La Cruda, donde por primera vez, después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien", sostuvo Alé.

"Chicos, yo tarareaba en una ducha de un neuropsiquiátrico y hoy estoy acá", dijo entre lágrimas. "Gracias. Porque a veces cuando uno abre el corazón uno no sabe quién está del otro lado y puede estar escuchando algo que le sirva", resaltó Peña.

"Por primera vez, hace muy poco que se está hablando de la salud mental. Es muy importante que referentes como vos puedan dar su testimonio. Te lo agradecemos un montón. Y sé que sos un tipo con un corazón muy abierto porque te conozco, porque he trabajado con vos, y creo que todos los que estamos acá te queremos mucho", cerró la presentadora.