La experiencia aterradora que vivió Yanina Latorre en su viaje a Puerto Iguazú: "Me escondí en el baño"

"¿Qué nos pasó? Porque yo tengo cuidado, ellas no. Entraron monos. ¿Cómo nos despertamos? Con dos monos adentro. Ustedes no saben el pánico. Yo, en vez de ayudar, salí corriendo por el otro lado, cagada de miedo. Me escondí en el baño", relató con el carisma que la caracteriza.

"¿Y las chicas? Ahuyentaban. Pero el tema es el siguiente. Tenían razón los del hotel, y no es solo ventana cerrada, sino trabada. Y alguna salió y no trabó. Había dos monos adentro, comiendo azúcar, revolviendo tazas, comiendo los pistachos que habían quedado ahí. No, no, un horror", continuó.

Por último, sostuvo: "Igual se fueron, pero hicieron un quilombo... Ustedes lo saben. Me desperté al grito de: ‘¡Hay monos!’. Salí de la cama eyectada y en lugar de ir a cooperar dije ‘¡Ay, no, no, no!’, y me fui para el otro lado".

Yanina Latorre dio escandalosos detalles de la historia de amor clandestino de Brancatelli y Luciana Elbusto

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre dio detalles de la historia de amor clandestino de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto. "En cuarentena empezó el vínculo", aseguró la comunicadora.

"Ellos se conocen hace diez años, se conocieron en Desayuno Americano, pero los primeros cinco años de vínculo eran compañeros, había como un histeriqueo, un chichoneo, la gente se daba cuenta, pero nunca había pasado nada. Ella se casa, tiene pibes", comenzó diciendo Yanina.

Luego, reveló: "Ellos eran amigos, primero iban a la fiestas de Papparazzi, subieron fotos juntos, y de repente esa "amistad" se empezó a abrir. Él empezó a acompañarla con los chicos, y e n cuarentena empezó el vínculo".

"No lo pudieron manejar. Ella nunca más estuvo en pareja, tuvieron un solo impasse que fue cuando ella, hace un año y medio o dos, salió con Matías Alé. Él se puso celoso, pero bien, le dijo que no podía pedirle ni exigirle nada", siguió Latorre.

"El entorno de Luciana está muy preocupado, es el que habla porque quiere que ella salga de este vínculo", agregó.

Y sobre Brancatelli afirmó: "Nunca habló mal de la mujer. El cuento es que él que está enamorado de ella y la quiere. A veces le mandaba mensajes y le decía 'se puede amar a dos personas por igual'. Él ama a su familia, ama ese concepto familiar que tiene Cecilia (Insinga) y sus dos hijos, y también la quiere a ella".