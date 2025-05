La picante interna entre Sabrina Rojas y Flor Parise, la ex de su actual novio: "Es medio tóxica"

"Flor Parise no estaría aguantando a Sabrina Rojas", contó Yanina Latorre en SQP (América TV), mientras confió que "ella (Parise) y Gabriel tienen un re buen vínculo sano porque eligen compartir la crianza de su hijo". Fue allí que reveló que "la semana pasada se fueron de viaje juntos y esto no habría gustado a Sabrina".

Al tiempo que sumó picante sobre Rojas: "Ella, que es medio tóxica, no entiende este vínculo", y agregó que "entonces este hombre tuvo que volver y llevarla a ella de viaje. El tipo parece que no dice nada, pero parece que ella se puso un poco pesada".

Flor Parise y Gabriel Liñares con su hijo.

Fue allí que Majo Martino, amiga de Parise y Jelinek, expuso su versión de la situación. "Me dijo que tiene la mejor con Sabrina", confió tratando de echar un manto de piedad a la cuestión.

Vale recordar que sobre su flamante romance con Liñares, Sabrina Rojas hizo saber lo feliz que está: "Estoy enamorada, mucho, fuerte. No tenía ganas de enamorarme, pero viste que esas cosas no se eligen, sino que suceden", si bien remarcó que no tiene intención alguna de volver a casarse o convivir con su novio.

El accidente hot de Sabrina Rojas en pleno vivo mientras jugaba a seducir a Natalie Weber: "Se me trepó..."

Recientemente Sabrina Rojas fue la protagonista de un inesperado blooper hot en pleno aire de Pasó en América (América TV). Lo cierto que tras compartir una nota con Roberto Moldavsky en la que hablaba de su costado más seductor, la compañera de Augusto Tartúfoli jugó a seducir a sus compañera del programa.

“Me lo rehago así encarador, porque vos podes ser muy lindo pero si no tenés seguridad no sirve de nada. El chamuyo gana facha”, deslizó Sabrina al tiempo que Natalie Weber intervino asegurando: “Si sos un bol… y no sabés hablar te mata”.

Fue allí que Aylén Bechara coincidió en que “es la actitud que tengas”, lo que hizo que la ex de Luciano Castro se le preguntase a Weber cuál es su permitido del mismo sexo, sin imaginar que la respuesta la incluiría.

"Vos", lanzó picante Natalie y Rojas subió la apuesta al asegurar “Yo también te re doy”. La cuestión fue que en medio del chichoneo, la ropa le jugó una mala pasada.

Concretamente, en medio de tanto movimiento, la conductora del programa no se percató que el mínimo top negro que lucía debajo del blazer que la cubría se había subido más de lo debido y cuando amagó a abrirse el saco en medio del juego se dio cuenta de que estaba al borde del topless: “Está trepando el top, chicos”, dijo entre risas nerviosas e inmediatamente se cubrió para salir de la situación.